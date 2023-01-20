Технический сбой сорвал конкурс по выборам директора пермского фонда капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время проведения экзамена у кандидатов отключились компьютеры Фото:

Во время проведения конкурса на должность директора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» трое из четырех кандидатов на должность не смогли принять участие в тестировании. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к министерству строительства и ЖКХ региона.

«Во время проведения тестирования на знание законодательства в сфере строительства и ЖКХ у трех кандидатов компьютеры отключились от сети, компьютер Владимира Хлебникова продолжал работать. Они не смогли отправить результаты экзамена», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Пермского края URA.RU инцидент подтвердили. «Во время проведения тестирования произошел технический сбой программы на всех компьютерах, включая компьютер Хлебникова. Будет назначена новая дата проведения тестирования», — пояснили в министерстве.

Конкурс на должность директора пермского фонда капремонта стартовал 21 декабря. Заявки подали и. о. руководителя фонда Владимир Хлебников, бывший замдиректора фонда Наталья Киселева, предприниматель Степан Ясырев и экс-начальник управления капитального строительства администрации Перми Константин Горячих.

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Во время проведения конкурса на должность директора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» трое из четырех кандидатов на должность не смогли принять участие в тестировании. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к министерству строительства и ЖКХ региона. «Во время проведения тестирования на знание законодательства в сфере строительства и ЖКХ у трех кандидатов компьютеры отключились от сети, компьютер Владимира Хлебникова продолжал работать. Они не смогли отправить результаты экзамена», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Пермского края URA.RU инцидент подтвердили. «Во время проведения тестирования произошел технический сбой программы на всех компьютерах, включая компьютер Хлебникова. Будет назначена новая дата проведения тестирования», — пояснили в министерстве. Конкурс на должность директора пермского фонда капремонта стартовал 21 декабря. Заявки подали и. о. руководителя фонда Владимир Хлебников, бывший замдиректора фонда Наталья Киселева, предприниматель Степан Ясырев и экс-начальник управления капитального строительства администрации Перми Константин Горячих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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