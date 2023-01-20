Более сотни многоквартирных домов Миасса осталось без обслуживания. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, многоэтажка, жилой дом, недвижимость, самоизоляция
В Миассе 3 управляющие компании не смогли продлить лицензии Фото:

В Миассе Челябинской области три управляющие компании не смогли продлить лицензии. С 12 января 126 многоквартирных домов осталось без обслуживания.

«Согласно официальной информации на сайте ГИС ЖКХ в Миассе процедуру перелицензирования не смоги пройти три управляющие компании: ООО «ЖЭК», ООО «Управляющая компания коммунального хозяйства «Рассвет-Энерго» и ООО «Управляющая компания «Техком», — сообщают в информагентстве Miass.Live.

Почему данные компании не смогли получить новые лицензии, как ситуация отразится на жителях, и как будут обслуживаться их дома пока неизвестно. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой мэрии Миасса, но там на звонок не ответили.

Действие лицензий сразу трех управляек закончилось 11 января
Фото:

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В Миассе Челябинской области три управляющие компании не смогли продлить лицензии. С 12 января 126 многоквартирных домов осталось без обслуживания. «Согласно официальной информации на сайте ГИС ЖКХ в Миассе процедуру перелицензирования не смоги пройти три управляющие компании: ООО «ЖЭК», ООО «Управляющая компания коммунального хозяйства «Рассвет-Энерго» и ООО «Управляющая компания «Техком», — сообщают в информагентстве Miass.Live. Почему данные компании не смогли получить новые лицензии, как ситуация отразится на жителях, и как будут обслуживаться их дома пока неизвестно. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой мэрии Миасса, но там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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