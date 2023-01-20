В Миассе Челябинской области три управляющие компании не смогли продлить лицензии. С 12 января 126 многоквартирных домов осталось без обслуживания.
«Согласно официальной информации на сайте ГИС ЖКХ в Миассе процедуру перелицензирования не смоги пройти три управляющие компании: ООО «ЖЭК», ООО «Управляющая компания коммунального хозяйства «Рассвет-Энерго» и ООО «Управляющая компания «Техком», — сообщают в информагентстве Miass.Live.
Почему данные компании не смогли получить новые лицензии, как ситуация отразится на жителях, и как будут обслуживаться их дома пока неизвестно. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой мэрии Миасса, но там на звонок не ответили.
Действие лицензий сразу трех управляек закончилось 11 января
Фото: Информационное агентство Miass.Live
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В Миассе Челябинской области три управляющие компании не смогли продлить лицензии. С 12 января 126 многоквартирных домов осталось без обслуживания. «Согласно официальной информации на сайте ГИС ЖКХ в Миассе процедуру перелицензирования не смоги пройти три управляющие компании: ООО «ЖЭК», ООО «Управляющая компания коммунального хозяйства «Рассвет-Энерго» и ООО «Управляющая компания «Техком», — сообщают в информагентстве Miass.Live. Почему данные компании не смогли получить новые лицензии, как ситуация отразится на жителях, и как будут обслуживаться их дома пока неизвестно. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой мэрии Миасса, но там на звонок не ответили.