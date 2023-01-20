В Перми территорию бывшего мясокомбината превращают в жилую зону

В Перми на территории бывшего мясокомбината появится жилой комплекс

На месте бывшего мясокомбината построят ЖК Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На территории бывшего мясокомбината в Перми планируется построить жилой комплекс с детским садом. Краевое Минимущества и девелопер ранее подписали соглашение о создании на этом участке зоны комплексного развития территории (КРТ). Концепция была рассмотрена 20 января на заседании Пермской комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

«Речь идет о бывшей промышленной территории на ул. Дзержинского, 31. Соглашение о КРТ было заключено Минимущества с ООО Спецзастройщик „Железно Пермь“ в декабре прошлого года», — сообщается на сайте министерства. Утвержденную концепцию по застройке земельного участка площадью 11,3 га девелопер представит на следующем заседании.

Члены комиссии рассмотрели еще одну зону КТР, которая будет находиться за ТРК «СпешиLove». Согласно концепции застройки по ул. Спешилова будет построен ЖК из нескольких кварталов разной высотности с детским садом на 312 мест и другими объектами социальной и транспортной инфраструктуры. Оба проекта изменений в ПЗЗ будут направлены на утверждение краевому правительству.