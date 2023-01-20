Челябинские полицейские задержали автовандала

Полицейские Челябинска задержали злоумышленника, который расписывал краской машины во дворах города. Об этом сообщило ГУ МВД по Челябинской области.
«В полицию Челябинска в период с декабря 2022 года по январь 2023 года поступило несколько обращений от граждан по факту повреждения лакокрасочного покрытия на их автомашинах. Для совершения противоправного деяния неизвестный использовал баллончик с краской. Эти происшествия вызвали большой общественный резонанс, установление и задержание виновного было поставлено на контроль руководством ГУ МВД России по Челябинской области. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 35-летний гражданин иностранного государства, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Полицейские установили, что задержанный находился на территории России без документов на право пребывания в стране. За нарушение миграционного законодательства в отношении него составлен административный материал статье 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»), ему назначено наказание в виде двух тысяч рублей штрафа с принудительным выдворением с территории Российской Федерации и помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ).
До выдворения из России он будет привлечен к административной и уголовной ответственности за повреждение чужого имущества. Сейчас полицейскими установлены восемь пострадавших от действий злоумышленника автовладельцев. Однако сотрудники полиции предполагают, что их может быть больше и просят граждан, пострадавших от действий автовандала, обратиться в органы внутренних дел. Сделать это можно, написав заявление в отделе полиции по месту совершения правонарушения, либо сообщив о происшествии по телефону службы 02.
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Полицейские Челябинска задержали злоумышленника, который расписывал краской машины во дворах города. Об этом сообщило ГУ МВД по Челябинской области. «В полицию Челябинска в период с декабря 2022 года по январь 2023 года поступило несколько обращений от граждан по факту повреждения лакокрасочного покрытия на их автомашинах. Для совершения противоправного деяния неизвестный использовал баллончик с краской. Эти происшествия вызвали большой общественный резонанс, установление и задержание виновного было поставлено на контроль руководством ГУ МВД России по Челябинской области. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 35-летний гражданин иностранного государства, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Полицейские установили, что задержанный находился на территории России без документов на право пребывания в стране. За нарушение миграционного законодательства в отношении него составлен административный материал статье 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»), ему назначено наказание в виде двух тысяч рублей штрафа с принудительным выдворением с территории Российской Федерации и помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ). До выдворения из России он будет привлечен к административной и уголовной ответственности за повреждение чужого имущества. Сейчас полицейскими установлены восемь пострадавших от действий злоумышленника автовладельцев. Однако сотрудники полиции предполагают, что их может быть больше и просят граждан, пострадавших от действий автовандала, обратиться в органы внутренних дел. Сделать это можно, написав заявление в отделе полиции по месту совершения правонарушения, либо сообщив о происшествии по телефону службы 02.