Челябинские полицейские задержали автовандала

20 января 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Автовандалом оказался иностранец, недавно освободившийся из мест лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские Челябинска задержали злоумышленника, который расписывал краской машины во дворах города. Об этом сообщило ГУ МВД по Челябинской области. «В полицию Челябинска в период с декабря 2022 года по январь 2023 года поступило несколько обращений от граждан по факту повреждения лакокрасочного покрытия на их автомашинах. Для совершения противоправного деяния неизвестный использовал баллончик с краской. Эти происшествия вызвали большой общественный резонанс, установление и задержание виновного было поставлено на контроль руководством ГУ МВД России по Челябинской области. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 35-летний гражданин иностранного государства, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Полицейские установили, что задержанный находился на территории России без документов на право пребывания в стране. За нарушение миграционного законодательства в отношении него составлен административный материал статье 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»), ему назначено наказание в виде двух тысяч рублей штрафа с принудительным выдворением с территории Российской Федерации и помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ). До выдворения из России он будет привлечен к административной и уголовной ответственности за повреждение чужого имущества. Сейчас полицейскими установлены восемь пострадавших от действий злоумышленника автовладельцев. Однако сотрудники полиции предполагают, что их может быть больше и просят граждан, пострадавших от действий автовандала, обратиться в органы внутренних дел. Сделать это можно, написав заявление в отделе полиции по месту совершения правонарушения, либо сообщив о происшествии по телефону службы 02. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейские Челябинска задержали злоумышленника, который расписывал краской машины во дворах города. Об этом сообщило ГУ МВД по Челябинской области. «В полицию Челябинска в период с декабря 2022 года по январь 2023 года поступило несколько обращений от граждан по факту повреждения лакокрасочного покрытия на их автомашинах. Для совершения противоправного деяния неизвестный использовал баллончик с краской. Эти происшествия вызвали большой общественный резонанс, установление и задержание виновного было поставлено на контроль руководством ГУ МВД России по Челябинской области. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 35-летний гражданин иностранного государства, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Полицейские установили, что задержанный находился на территории России без документов на право пребывания в стране. За нарушение миграционного законодательства в отношении него составлен административный материал статье 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»), ему назначено наказание в виде двух тысяч рублей штрафа с принудительным выдворением с территории Российской Федерации и помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ). До выдворения из России он будет привлечен к административной и уголовной ответственности за повреждение чужого имущества. Сейчас полицейскими установлены восемь пострадавших от действий злоумышленника автовладельцев. Однако сотрудники полиции предполагают, что их может быть больше и просят граждан, пострадавших от действий автовандала, обратиться в органы внутренних дел. Сделать это можно, написав заявление в отделе полиции по месту совершения правонарушения, либо сообщив о происшествии по телефону службы 02.