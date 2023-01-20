В Нягани (ХМАО) ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Фетисова. Об этом сообщается на странице главы города Ивана Ямашева в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня от нас ушла Фетисова Мария Афанасьевна — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. На долю Марии Афанасьевны выпала сложная судьба, которая складывалась во времена военного лихолетия», — сообщил мэр.
Мария Фетисова с детства трудилась в колхозе, позднее начала работать на торфяных разработках. Она награждена медалями «За оборону Тулы», «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», «Ветеран труда Российской Федерации».
«Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Память о Марии Афанасьевне будет жить вечно», — добавил Ямашев.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани ветеран Великой Отечественной войны Мария Будучева отметила столетний юбилей. Она принимала участие в боях на Ленинградском фронте.
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