В ХМАО скончалась ветеран Великой Отечественной войны. Фото

В Нягани скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Фетисова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
Мария Фетисова награждена тремя медалями Фото:

В Нягани (ХМАО) ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Фетисова. Об этом сообщается на странице главы города Ивана Ямашева в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня от нас ушла Фетисова Мария Афанасьевна — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. На долю Марии Афанасьевны выпала сложная судьба, которая складывалась во времена военного лихолетия», — сообщил мэр.

Мария Фетисова с детства трудилась в колхозе, позднее начала работать на торфяных разработках. Она награждена медалями «За оборону Тулы», «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», «Ветеран труда Российской Федерации».

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Память о Марии Афанасьевне будет жить вечно», — добавил Ямашев.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани ветеран Великой Отечественной войны Мария Будучева отметила столетний юбилей. Она принимала участие в боях на Ленинградском фронте.

В Нягани ушла из жизни ветеран ВОВ Мария Фетисова

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нягани (ХМАО) ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Фетисова. Об этом сообщается на странице главы города Ивана Ямашева в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня от нас ушла Фетисова Мария Афанасьевна — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. На долю Марии Афанасьевны выпала сложная судьба, которая складывалась во времена военного лихолетия», — сообщил мэр. Мария Фетисова с детства трудилась в колхозе, позднее начала работать на торфяных разработках. Она награждена медалями «За оборону Тулы», «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», «Ветеран труда Российской Федерации». «Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Память о Марии Афанасьевне будет жить вечно», — добавил Ямашев. Ранее URA.RU писало, что в Нягани ветеран Великой Отечественной войны Мария Будучева отметила столетний юбилей. Она принимала участие в боях на Ленинградском фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...