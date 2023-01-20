В Кургане начала работать частная круглосуточная скорая помощь

21 января 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Частная скорая помощь в Кургане начала круглосуточную работу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Кургане начала работу частная круглосуточная скорая помощь. Бригады медицинских сотрудников готовы выехать к жителям города и области 24/7, указано на сайте скорой. «Работаем 24/7, быстрое реагирование на звонок, приезд бригады от 15 минут. Выезд на дом, госпитализация, лаборатория на дому, взятие анализов, процедуры на дому, дежурство на мероприятиях», — указано на сайте частной скорой. Скорую неотложную помощь окажут курганцам платно. На сайте указано, что в учреждении сформированы отдельные инфекционные бригады по COVID-19, а кареты оснащены необходимым современным оборудованием. Кроме того, в частной компании обещают «человеческое отношение» и «госпитализацию больного в любое медицинское учреждение».

В Кургане начала работу частная круглосуточная скорая помощь. Бригады медицинских сотрудников готовы выехать к жителям города и области 24/7, указано на сайте скорой. «Работаем 24/7, быстрое реагирование на звонок, приезд бригады от 15 минут. Выезд на дом, госпитализация, лаборатория на дому, взятие анализов, процедуры на дому, дежурство на мероприятиях», — указано на сайте частной скорой. Скорую неотложную помощь окажут курганцам платно. На сайте указано, что в учреждении сформированы отдельные инфекционные бригады по COVID-19, а кареты оснащены необходимым современным оборудованием. Кроме того, в частной компании обещают «человеческое отношение» и «госпитализацию больного в любое медицинское учреждение».