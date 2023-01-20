20 января 2023

В Кургане начала работать частная круглосуточная скорая помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Частная скорая помощь в Кургане начала круглосуточную работу Фото:

В Кургане начала работу частная круглосуточная скорая помощь. Бригады медицинских сотрудников готовы выехать к жителям города и области 24/7, указано на сайте скорой.

«Работаем 24/7, быстрое реагирование на звонок, приезд бригады от 15 минут. Выезд на дом, госпитализация, лаборатория на дому, взятие анализов, процедуры на дому, дежурство на мероприятиях», — указано на сайте частной скорой.

Скорую неотложную помощь окажут курганцам платно. На сайте указано, что в учреждении сформированы отдельные инфекционные бригады по COVID-19, а кареты оснащены необходимым современным оборудованием. Кроме того, в частной компании обещают «человеческое отношение» и «госпитализацию больного в любое медицинское учреждение».

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В Кургане начала работу частная круглосуточная скорая помощь. Бригады медицинских сотрудников готовы выехать к жителям города и области 24/7, указано на сайте скорой. «Работаем 24/7, быстрое реагирование на звонок, приезд бригады от 15 минут. Выезд на дом, госпитализация, лаборатория на дому, взятие анализов, процедуры на дому, дежурство на мероприятиях», — указано на сайте частной скорой. Скорую неотложную помощь окажут курганцам платно. На сайте указано, что в учреждении сформированы отдельные инфекционные бригады по COVID-19, а кареты оснащены необходимым современным оборудованием. Кроме того, в частной компании обещают «человеческое отношение» и «госпитализацию больного в любое медицинское учреждение».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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