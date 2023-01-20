В Сургуте назвали самое дорогое авианаправление

Avaisales: в феврале среди популярных авианаправлений из Сургута Сочи стал самым дорогим

20 января 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Путешествие из Сургута в Сочи обойдется в феврале в 15,3 тысячи рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Среди популярных направлений у авиапассажиров из Сургута (ХМАО) в феврале самым дорогим стал Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Avaisales. «Сочи, средний чек — 15 354 рубля». Также в пятерку востребованных маршрутов вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва и Челябинск. Средняя стоимость билета в столицу — 7,6 тысяч рублей. Путешествие туда-обратно в Новосибирск обойдется в 8,9 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — 8,8 тысяч, в Челябинск — 6,8 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что внутренние направления являются самыми распространенными для бронирования из Сургута в декабре. В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Екатеринбург и Сочи.

Среди популярных направлений у авиапассажиров из Сургута (ХМАО) в феврале самым дорогим стал Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Avaisales. «Сочи, средний чек — 15 354 рубля». Также в пятерку востребованных маршрутов вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва и Челябинск. Средняя стоимость билета в столицу — 7,6 тысяч рублей. Путешествие туда-обратно в Новосибирск обойдется в 8,9 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — 8,8 тысяч, в Челябинск — 6,8 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что внутренние направления являются самыми распространенными для бронирования из Сургута в декабре. В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Екатеринбург и Сочи.