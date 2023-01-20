В Сургуте назвали самое дорогое авианаправление

Avaisales: в феврале среди популярных авианаправлений из Сургута Сочи стал самым дорогим
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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, взлет, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Путешествие из Сургута в Сочи обойдется в феврале в 15,3 тысячи рублей Фото:

Среди популярных направлений у авиапассажиров из Сургута (ХМАО) в феврале самым дорогим стал Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Avaisales.

«Сочи, средний чек — 15 354 рубля». Также в пятерку востребованных маршрутов вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва и Челябинск. Средняя стоимость билета в столицу — 7,6 тысяч рублей. Путешествие туда-обратно в Новосибирск обойдется в 8,9 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — 8,8 тысяч, в Челябинск — 6,8 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что внутренние направления являются самыми распространенными для бронирования из Сургута в декабре. В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Екатеринбург и Сочи.

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Среди популярных направлений у авиапассажиров из Сургута (ХМАО) в феврале самым дорогим стал Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Avaisales. «Сочи, средний чек — 15 354 рубля». Также в пятерку востребованных маршрутов вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва и Челябинск. Средняя стоимость билета в столицу — 7,6 тысяч рублей. Путешествие туда-обратно в Новосибирск обойдется в 8,9 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — 8,8 тысяч, в Челябинск — 6,8 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что внутренние направления являются самыми распространенными для бронирования из Сургута в декабре. В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Екатеринбург и Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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