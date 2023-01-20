В Челябинске на берегу реки Миасс появится новый сквер

Новый объект на берегу Миасса разрабатывается мэрией в концепции арт-сквера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске построят новый арт-сквер в Центральном районе на улице Свободы на берегу реки Миасс. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Управлению по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска подготовить документацию по планировке территории арт-сквера по улице Свободы в Центральном районе города Челябинска. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие нормам законодательства Российской Федерации», — говорится на сайте мэрии.

Прогулочный бульвар замостят плиткой, обустроят велодорожки, сделают парковочные карманы. Сейчас проект находится на стадии подготовки документации. Скоро пройдут публичные слушания по данному вопросу.

Благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы является главным проектом 2022 года. Единая концепция в Советском районе будет реализована на всем протяжении улицы от проспекта Ленина до привокзальной площади.