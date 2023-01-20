Глава Красноуфимска Конев подарил братьям-близнецам Тимошенко велосипеды

Конев и Салихов вручили красноуфимским детям подарки в рамках «Елки желаний» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Красноуфимске (Свердловская область) братьям-близнецам Матвею и Михаилу Тимошенко глава города Михаил Конев и заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов подарили велосипеды в рамках акции «Елка желаний». Их пятилетней сестре Виктории — вручили телефон, сообщает Конев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Братьям-близнецам семьи Тимошенко подарили по велосипеду. А самой младшей — Вике — вручили телефон, о котором она так мечтала», — говорится в сообщении мэра.

По словам Конева, изначально предполагалось, что велосипед получит только Матвей. Но позднее выяснилось, что у него есть брат-близнец Михаил. «Решили, что неправильно оставлять брата Матвея без подарка», — добавил мэр.

Ранее URA.RU писало, что двум девочкам из Артинского городского округа глава Алексей Константинов подарил мозаику и планшет в рамках акции «Елка желаний». Депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова подарила телефон 9-летней Зои Лошкаревой из Бисерти.