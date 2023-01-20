В Красноуфимске (Свердловская область) братьям-близнецам Матвею и Михаилу Тимошенко глава города Михаил Конев и заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов подарили велосипеды в рамках акции «Елка желаний». Их пятилетней сестре Виктории — вручили телефон, сообщает Конев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Братьям-близнецам семьи Тимошенко подарили по велосипеду. А самой младшей — Вике — вручили телефон, о котором она так мечтала», — говорится в сообщении мэра.
По словам Конева, изначально предполагалось, что велосипед получит только Матвей. Но позднее выяснилось, что у него есть брат-близнец Михаил. «Решили, что неправильно оставлять брата Матвея без подарка», — добавил мэр.
Ранее URA.RU писало, что двум девочкам из Артинского городского округа глава Алексей Константинов подарил мозаику и планшет в рамках акции «Елка желаний». Депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова подарила телефон 9-летней Зои Лошкаревой из Бисерти.
Семья Тимошенко с Азатом Салиховым (второй справа и Михаилом Коневым (первый справа)
Фото: страница Михаила Конева в соцсети «ВКонтакте»
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
В Красноуфимске (Свердловская область) братьям-близнецам Матвею и Михаилу Тимошенко глава города Михаил Конев и заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов подарили велосипеды в рамках акции «Елка желаний». Их пятилетней сестре Виктории — вручили телефон, сообщает Конев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Братьям-близнецам семьи Тимошенко подарили по велосипеду. А самой младшей — Вике — вручили телефон, о котором она так мечтала», — говорится в сообщении мэра. По словам Конева, изначально предполагалось, что велосипед получит только Матвей. Но позднее выяснилось, что у него есть брат-близнец Михаил. «Решили, что неправильно оставлять брата Матвея без подарка», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало, что двум девочкам из Артинского городского округа глава Алексей Константинов подарил мозаику и планшет в рамках акции «Елка желаний». Депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова подарила телефон 9-летней Зои Лошкаревой из Бисерти.