20 января 2023

Свердловский мэр осуществил заветную мечту трех детей семьи Тимошенко. Фото

Глава Красноуфимска Конев подарил братьям-близнецам Тимошенко велосипеды
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Конев и Салихов вручили красноуфимским детям подарки в рамках «Елки желаний» Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) братьям-близнецам Матвею и Михаилу Тимошенко глава города Михаил Конев и заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов подарили велосипеды в рамках акции «Елка желаний». Их пятилетней сестре Виктории — вручили телефон, сообщает Конев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Братьям-близнецам семьи Тимошенко подарили по велосипеду. А самой младшей — Вике — вручили телефон, о котором она так мечтала», — говорится в сообщении мэра.

По словам Конева, изначально предполагалось, что велосипед получит только Матвей. Но позднее выяснилось, что у него есть брат-близнец Михаил. «Решили, что неправильно оставлять брата Матвея без подарка», — добавил мэр.

Ранее URA.RU писало, что двум девочкам из Артинского городского округа глава Алексей Константинов подарил мозаику и планшет в рамках акции «Елка желаний». Депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова подарила телефон 9-летней Зои Лошкаревой из Бисерти.

Семья Тимошенко с Азатом Салиховым (второй справа и Михаилом Коневым (первый справа)
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В Красноуфимске (Свердловская область) братьям-близнецам Матвею и Михаилу Тимошенко глава города Михаил Конев и заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов подарили велосипеды в рамках акции «Елка желаний». Их пятилетней сестре Виктории — вручили телефон, сообщает Конев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Братьям-близнецам семьи Тимошенко подарили по велосипеду. А самой младшей — Вике — вручили телефон, о котором она так мечтала», — говорится в сообщении мэра. По словам Конева, изначально предполагалось, что велосипед получит только Матвей. Но позднее выяснилось, что у него есть брат-близнец Михаил. «Решили, что неправильно оставлять брата Матвея без подарка», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало, что двум девочкам из Артинского городского округа глава Алексей Константинов подарил мозаику и планшет в рамках акции «Елка желаний». Депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова подарила телефон 9-летней Зои Лошкаревой из Бисерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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