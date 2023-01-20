20 января 2023

Вылет самолета из ХМАО в Минеральные Воды задержан. Скрин

Рейс авиакомпании «Азимут» Нижневартовск-Минеральные Воды задержан
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
Рейс задерживают из-за позднего прибытия воздушного судна Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 21 января почти на четыре часа задерживается вылет самолета авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды (Ставропольский край). Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс A4 668, авиакомпания „Азимут“, аэропорт Мин Воды. Время 05:20, задержан до 09:10», — сообщается на табло.

Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна в Нижневартовск. Эту информацию подтвердили в справочной аэропорта. «Самолет вылетел с задержкой», — уточнили там.

В пресс-службу авиакомпании «Азимут» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали рейсы в ХМАО. Самолеты прибыли с опозданием в аэропорты Сургута и Нижневартовска.

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В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 21 января почти на четыре часа задерживается вылет самолета авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды (Ставропольский край). Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс A4 668, авиакомпания „Азимут“, аэропорт Мин Воды. Время 05:20, задержан до 09:10», — сообщается на табло. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна в Нижневартовск. Эту информацию подтвердили в справочной аэропорта. «Самолет вылетел с задержкой», — уточнили там. В пресс-службу авиакомпании «Азимут» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали рейсы в ХМАО. Самолеты прибыли с опозданием в аэропорты Сургута и Нижневартовска.
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