Рейс авиакомпании «Азимут» Нижневартовск-Минеральные Воды задержан

Рейс задерживают из-за позднего прибытия воздушного судна Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 21 января почти на четыре часа задерживается вылет самолета авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды (Ставропольский край). Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс A4 668, авиакомпания „Азимут“, аэропорт Мин Воды. Время 05:20, задержан до 09:10», — сообщается на табло.

Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна в Нижневартовск. Эту информацию подтвердили в справочной аэропорта. «Самолет вылетел с задержкой», — уточнили там.

В пресс-службу авиакомпании «Азимут» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали рейсы в ХМАО. Самолеты прибыли с опозданием в аэропорты Сургута и Нижневартовска.