13 января 2023
12 января 2023

В Санкт-Петербурге задержали рейсы в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Внуково. Москва, авиация, авиасообщение, зимний аэропорт, самолеты на пероне, разлет самолетов
В Санкт-Петербурге задержали несколько рейсов в ХМАО Фото:

В аэропорты Сургута и Нижневартовска (ХМАО) рейсы из Санкт-Петербурга прибудут с задержкой. Информация опубликована на онлайн-табло воздушных гаваней.

Задержан рейс ЮТ470, Санкт-Петербург (Пулково)-Сургут, сообщается на табло. В Нижневартовск с опозданием прибудут рейсы FV 6111 и SU 6111.

В справочной сургутской воздушной гавани URA.RU пояснили, что задержка произошла из-за позднего прибытия борта. В справочной аэропорта Нижневартовска сообщили, что рейсы задержаны по причине подготовки самолета.

Ранее сообщалось, что в аэропорт Сургута четыре рейса прилетят с задержкой. Среди них самолеты из Челябинска и Екатеринбурга.

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В аэропорты Сургута и Нижневартовска (ХМАО) рейсы из Санкт-Петербурга прибудут с задержкой. Информация опубликована на онлайн-табло воздушных гаваней. Задержан рейс ЮТ470, Санкт-Петербург (Пулково)-Сургут, сообщается на табло. В Нижневартовск с опозданием прибудут рейсы FV 6111 и SU 6111. В справочной сургутской воздушной гавани URA.RU пояснили, что задержка произошла из-за позднего прибытия борта. В справочной аэропорта Нижневартовска сообщили, что рейсы задержаны по причине подготовки самолета. Ранее сообщалось, что в аэропорт Сургута четыре рейса прилетят с задержкой. Среди них самолеты из Челябинска и Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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