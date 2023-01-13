В Санкт-Петербурге задержали рейсы в ХМАО

В Санкт-Петербурге задержали несколько рейсов в ХМАО
В аэропорты Сургута и Нижневартовска (ХМАО) рейсы из Санкт-Петербурга прибудут с задержкой. Информация опубликована на онлайн-табло воздушных гаваней.
Задержан рейс ЮТ470, Санкт-Петербург (Пулково)-Сургут, сообщается на табло. В Нижневартовск с опозданием прибудут рейсы FV 6111 и SU 6111.
В справочной сургутской воздушной гавани URA.RU пояснили, что задержка произошла из-за позднего прибытия борта. В справочной аэропорта Нижневартовска сообщили, что рейсы задержаны по причине подготовки самолета.
Ранее сообщалось, что в аэропорт Сургута четыре рейса прилетят с задержкой. Среди них самолеты из Челябинска и Екатеринбурга.
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