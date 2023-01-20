Бизнесмены города в ЯНАО обратились за помощью в региональный следственный комитет

По итогам встречи даны соответствующие поручения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители бизнеса в Новом Уренгое (ЯНАО) приняли участие в рабочей встрече с главой Следственного комитета РФ по ЯНАО Андреем Егоровым, руководителями правоохранительных органов и представителями местных властей. Предприниматели озвучили свои вопросы и проблемы. Информация о мероприятии размещена на сайте управления СКР по ЯНАО.

«Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу генерал-майор юстиции Андрей Николаевич Егоров принял участие в рабочей встрече с представителями малого и среднего бизнеса. В ходе прямого диалога участники совещания обсудили с представителями бизнеса вопросы исполнения законодательства о защите их прав и меры поддержки, оказываемые субъектам малого и среднего предпринимательства на территории города», — говорится в сообщении.

По итогам встречи 10 предпринимателей собрались на совместный прием руководителей правоохранительных органов. На поступившие от них вопросы даны разъяснения действующего законодательства, а руководители ведомств дали необходимые поручения подчиненным.

Ранее URA.RU сообщало, что управление СКР по ЯНАО рекомендуют жителям региона не покупать дешевый алкоголь. Оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле минимальной цены, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации. В ведомстве предупредили, что приобретая некачественный алкоголь под видом популярных марок спиртных напитков, люди подвергают риску жизнь и здоровье.