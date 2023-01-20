20 января 2023

Насмерть сбивший женщину водитель маршрутки в Челябинске оказался безработным

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, гаи, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, дорога, городской транспорт
Водитель оказался официально нетрудоустроен и не говорит по-русски Фото:

Водитель маршрутного такси, 20 января насмерть сбивший в Челябинске женщину, оказался официально нетрудоустроен и не говорит на русском языке. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водитель 1984 года рождения родом из Республики Киргизия имеет временную регистрацию в Челябинске. Он официально нетрудоустроен и не говорит по-русски», — уточнил URA.RU источник.

По данным источника, мужчина женат, у него трое несовершеннолетних детей. Ранее судим он не был, к уголовной ответственности не привлекался, на учете нарколога и психиатра не состоит. 22 января ему намерены избрать меру пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно о смертельном ДТП, которое произошло 20 января у дома №80 по улице Новороссийская. Водитель маршрутного такси сбил пешехода, женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После совершения смертельного ДТП мужчина был задержан.

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Водитель маршрутного такси, 20 января насмерть сбивший в Челябинске женщину, оказался официально нетрудоустроен и не говорит на русском языке. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Водитель 1984 года рождения родом из Республики Киргизия имеет временную регистрацию в Челябинске. Он официально нетрудоустроен и не говорит по-русски», — уточнил URA.RU источник. По данным источника, мужчина женат, у него трое несовершеннолетних детей. Ранее судим он не был, к уголовной ответственности не привлекался, на учете нарколога и психиатра не состоит. 22 января ему намерены избрать меру пресечения в виде ареста. Ранее стало известно о смертельном ДТП, которое произошло 20 января у дома №80 по улице Новороссийская. Водитель маршрутного такси сбил пешехода, женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После совершения смертельного ДТП мужчина был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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