Насмерть сбивший женщину водитель маршрутки в Челябинске оказался безработным

Водитель оказался официально нетрудоустроен и не говорит по-русски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель маршрутного такси, 20 января насмерть сбивший в Челябинске женщину, оказался официально нетрудоустроен и не говорит на русском языке. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водитель 1984 года рождения родом из Республики Киргизия имеет временную регистрацию в Челябинске. Он официально нетрудоустроен и не говорит по-русски», — уточнил URA.RU источник.

По данным источника, мужчина женат, у него трое несовершеннолетних детей. Ранее судим он не был, к уголовной ответственности не привлекался, на учете нарколога и психиатра не состоит. 22 января ему намерены избрать меру пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно о смертельном ДТП, которое произошло 20 января у дома №80 по улице Новороссийская. Водитель маршрутного такси сбил пешехода, женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После совершения смертельного ДТП мужчина был задержан.