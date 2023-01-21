В Spiegel призвали Германию задуматься о поставках танков Украине

22 января 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Поставки танков на Украину вызовут кризис в Германии, считает Томас Фишер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия должна подумать перед тем, как отправлять танки на Украину. Это может привести к затягиванию спецоперации и европейского кризиса. Об этом написал немецкий обозреватель Томас Фишер в Der Spiegel. «Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолеты? Где проходит граница?», — говорится в материале. Автор считает, что поставки немецких Leopard-2 на Украину затянут конфликт в регионе и усугубят европейский кризис. Фишер добавил, что Германия, поддерживая ВСУ, может столкнуться с истощением. Это связано с предположительным переходом экономики страны на «военные рельсы» для постоянного финансирования Киева. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. 22 января в управлении Вооруженных сил Германии сообщили, что страна готова поставить Украине девять танков Leopard 2 из собственных запасов.

Германия должна подумать перед тем, как отправлять танки на Украину. Это может привести к затягиванию спецоперации и европейского кризиса. Об этом написал немецкий обозреватель Томас Фишер в Der Spiegel. «Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолеты? Где проходит граница?», — говорится в материале. Автор считает, что поставки немецких Leopard-2 на Украину затянут конфликт в регионе и усугубят европейский кризис. Фишер добавил, что Германия, поддерживая ВСУ, может столкнуться с истощением. Это связано с предположительным переходом экономики страны на «военные рельсы» для постоянного финансирования Киева. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. 22 января в управлении Вооруженных сил Германии сообщили, что страна готова поставить Украине девять танков Leopard 2 из собственных запасов.