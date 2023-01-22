Франция обвинила Россию в кибератаке

Французское управление по делам ветеранов подверглось кибератаке со стороны России. Об этом сообщил французский телеканал BFM TV, ссылаясь на несколько источников, знакомых с этим вопросом.
«В декабре кибератаке подверглось Национальное управление по делам ветеранов. Несколько источников обвиняют Россию, а эксперты считают, что Москва хочет использовать военнослужащих французской армии в качестве ретрансляторов Кремля», — пишет телеканал.
Журналисты уточнили, что атаке хакеров подверглись серверы, базы данных и программное обеспечение управления. Однако добраться до главного файла, документа с номерами телефонов бывших солдат Франции, с которыми российская сторона могла вступить в контакт, они не успели, хоть и были близки — их остановили армейские службы спустя месяц борьбы с кибератаками.
В начале января в кибератаке россиян уже обвинили в Великобритании. Тогда, по информации газеты The Telegraph, российскими хакерами была парализована королевская почтовая служба. А представители российской хакерской группировки Killnet сообщали о взломе системы Налоговой службы США.
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Французское управление по делам ветеранов подверглось кибератаке со стороны России. Об этом сообщил французский телеканал BFM TV, ссылаясь на несколько источников, знакомых с этим вопросом. «В декабре кибератаке подверглось Национальное управление по делам ветеранов. Несколько источников обвиняют Россию, а эксперты считают, что Москва хочет использовать военнослужащих французской армии в качестве ретрансляторов Кремля», — пишет телеканал. Журналисты уточнили, что атаке хакеров подверглись серверы, базы данных и программное обеспечение управления. Однако добраться до главного файла, документа с номерами телефонов бывших солдат Франции, с которыми российская сторона могла вступить в контакт, они не успели, хоть и были близки — их остановили армейские службы спустя месяц борьбы с кибератаками. В начале января в кибератаке россиян уже обвинили в Великобритании. Тогда, по информации газеты The Telegraph, российскими хакерами была парализована королевская почтовая служба. А представители российской хакерской группировки Killnet сообщали о взломе системы Налоговой службы США.