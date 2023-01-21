В ЯНАО назвали дорогие и дешевые авианаправления

В феврале среди популярных направлений у авиапассажиров из Салехарда и Нового Уренгоя (ЯНАО) самыми дорогими стали Казань и Санкт-Петербург, дешевыми — Екатеринбург и Махачкала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Avaisales.
«Новый Уренгой — Санкт-Петербург, средний чек составил 22 179 рублей. Салехард — Казань, средний чек — 20 880 рублей», — рассказали в компании. За перелет в Махачкалу из газовой столицы придется заплатить 16 тысяч рублей, путешествие в Екатеринбург из Салехарда обойдется в 15,1 тысячи рублей.
В пятерку востребованных авианаправлений из Нового Уренгоя также вошли Москва, Уфа и Тюмень. Средняя стоимость перелета в столицу и обратно составила 19,5 тысяч рублей, в Уфу — 18,1 тысячи, в Тюмень — 17,6 тысячи.
В топ-5 направлений из Салехарда также попали Москва, Новосибирск и Ноябрьск. В среднем, путешествие в столицу обойдется в 19,5 тысяч рублей, в Новосибирск — 19,1 тысячи, в Ноябрьск — 15,3 тысячи.
Ранее URA.RU рассказывало, что в декабре жители ЯНАО больше всего бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Средний чек перелета в столицу и обратно составил от 19,5 до 22 тысяч рублей.
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В феврале среди популярных направлений у авиапассажиров из Салехарда и Нового Уренгоя (ЯНАО) самыми дорогими стали Казань и Санкт-Петербург, дешевыми — Екатеринбург и Махачкала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Avaisales. «Новый Уренгой — Санкт-Петербург, средний чек составил 22 179 рублей. Салехард — Казань, средний чек — 20 880 рублей», — рассказали в компании. За перелет в Махачкалу из газовой столицы придется заплатить 16 тысяч рублей, путешествие в Екатеринбург из Салехарда обойдется в 15,1 тысячи рублей. В пятерку востребованных авианаправлений из Нового Уренгоя также вошли Москва, Уфа и Тюмень. Средняя стоимость перелета в столицу и обратно составила 19,5 тысяч рублей, в Уфу — 18,1 тысячи, в Тюмень — 17,6 тысячи. В топ-5 направлений из Салехарда также попали Москва, Новосибирск и Ноябрьск. В среднем, путешествие в столицу обойдется в 19,5 тысяч рублей, в Новосибирск — 19,1 тысячи, в Ноябрьск — 15,3 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало, что в декабре жители ЯНАО больше всего бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Средний чек перелета в столицу и обратно составил от 19,5 до 22 тысяч рублей.