В ЯНАО назвали дорогие и дешевые авианаправления

Avaisales: среди популярных авианаправлений из ЯНАО самыми дорогими стали Санкт-Петербург и Казань

Перелет из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург стоит 22 179 рублей, из Салехарда в Казань — 20 880 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В феврале среди популярных направлений у авиапассажиров из Салехарда и Нового Уренгоя (ЯНАО) самыми дорогими стали Казань и Санкт-Петербург, дешевыми — Екатеринбург и Махачкала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Avaisales.

«Новый Уренгой — Санкт-Петербург, средний чек составил 22 179 рублей. Салехард — Казань, средний чек — 20 880 рублей», — рассказали в компании. За перелет в Махачкалу из газовой столицы придется заплатить 16 тысяч рублей, путешествие в Екатеринбург из Салехарда обойдется в 15,1 тысячи рублей.

В пятерку востребованных авианаправлений из Нового Уренгоя также вошли Москва, Уфа и Тюмень. Средняя стоимость перелета в столицу и обратно составила 19,5 тысяч рублей, в Уфу — 18,1 тысячи, в Тюмень — 17,6 тысячи.

В топ-5 направлений из Салехарда также попали Москва, Новосибирск и Ноябрьск. В среднем, путешествие в столицу обойдется в 19,5 тысяч рублей, в Новосибирск — 19,1 тысячи, в Ноябрьск — 15,3 тысячи.

Ранее URA.RU рассказывало, что в декабре жители ЯНАО больше всего бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Средний чек перелета в столицу и обратно составил от 19,5 до 22 тысяч рублей.