Aviasales: в канун Нового года жители ЯНАО летят в Тюмень, Москву и Санкт-Петербург

09 декабря 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО в декабре чаще всего бронируют авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В декабре жители ЯНАО больше всего бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Данные об этом URA.RU предоставил сервис по бронированию авиабилетов Aviasales. «В топ-5 популярных направлений по бронированию авиабилетов „туда-обратно“ из Нового Уренгоя стали Москва, Тюмень, Махачкала, Санкт-Петербург, Уфа. У жителей Салехарда популярностью пользуются Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, а также Омск и Минеральные Воды», — сообщает пресс-служба компании Aviasales. Средний чек перелета до Москвы и обратно составляет от 19.5 до 22 тыс. рублей, примерно в такую же сумму обойдутся билеты для желающих полететь в Санкт-Петербург, в Тюмень можно улететь из Салехарда за 15 тысяч, а из Нового Уренгоя сумма перелетов составит почти 18 тыс. рублей. Ранее URA.RU рассказало, что семьи с детьми из ЯНАО предпочитают летать в Москву, Тюмень и Сочи. Стоимость авиабилета для ребенка до 12 лет составляет примерно 2.5 тыс. рублей по субсидируемым направлениям.

В декабре жители ЯНАО больше всего бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Данные об этом URA.RU предоставил сервис по бронированию авиабилетов Aviasales. «В топ-5 популярных направлений по бронированию авиабилетов „туда-обратно“ из Нового Уренгоя стали Москва, Тюмень, Махачкала, Санкт-Петербург, Уфа. У жителей Салехарда популярностью пользуются Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, а также Омск и Минеральные Воды», — сообщает пресс-служба компании Aviasales. Средний чек перелета до Москвы и обратно составляет от 19.5 до 22 тыс. рублей, примерно в такую же сумму обойдутся билеты для желающих полететь в Санкт-Петербург, в Тюмень можно улететь из Салехарда за 15 тысяч, а из Нового Уренгоя сумма перелетов составит почти 18 тыс. рублей. Ранее URA.RU рассказало, что семьи с детьми из ЯНАО предпочитают летать в Москву, Тюмень и Сочи. Стоимость авиабилета для ребенка до 12 лет составляет примерно 2.5 тыс. рублей по субсидируемым направлениям.