В Кургане ребенок сломал ноги, прокатившись с горки на тюбинге

22 января 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Девочка сломала обе ноги, прокатившись с горки на «Динамо» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ребенок сломал ноги, прокатившись с горки на тюбинге в спорткомплексе «Динамо». Об этом рассказала мама девочки Екатерина Позднякова в социальной сети «ВКонтакте». Женщина сообщила, что сейчас она с дочкой находится в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста. «В воскресенье, 14 января, дочь уехала с дядей кататься на горку на базу отдыха „Динамо“. Скатилась с горки она всего 3 раза и третий был завершающий. В начале горки тюбинг стало кидать из стороны в сторону. По бокам горки есть бортики, ее сначала ударило правой ногой о бортик, затем откинуло влево и она ударилась левой ногой о бортик. Всю трассу она ехала с переломанными ногами! Итог: открытый перелом костей правой голени со смещением, закрытый перелом костей левой голени со смещением, сломаны все 4 кости, большеберцовая и малоберцовая», — написала мама девочки на своей странице в соцсети. Женщина сообщила, что дочери сделали операцию и на обеих ногах зафиксировали аппарат Илизарова. По ее словам, у девочки температура и сильные боли. «После случившегося мне многие написали, что горки эти очень опасные. К сожалению, я этого не знала и даже представить не могла, что вроде бы всеми любимое зимнее развлечение закончится таким ужасом», — поделилась она. В курсе ли произошедшего руководство спорткомплекса и происходили ли уже подобные инциденты, оперативно выяснить не удалось. URA.RU не дозвонилось до администрации спортивного комплекса «Динамо». По информации 2ГИС, офис организации откроется в понедельник в 8 утра. Агентство также направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области, чтобы выяснить состояние и перспективы лечения ребенка. Ответ на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане ребенок сломал ноги, прокатившись с горки на тюбинге в спорткомплексе «Динамо». Об этом рассказала мама девочки Екатерина Позднякова в социальной сети «ВКонтакте». Женщина сообщила, что сейчас она с дочкой находится в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста. «В воскресенье, 14 января, дочь уехала с дядей кататься на горку на базу отдыха „Динамо“. Скатилась с горки она всего 3 раза и третий был завершающий. В начале горки тюбинг стало кидать из стороны в сторону. По бокам горки есть бортики, ее сначала ударило правой ногой о бортик, затем откинуло влево и она ударилась левой ногой о бортик. Всю трассу она ехала с переломанными ногами! Итог: открытый перелом костей правой голени со смещением, закрытый перелом костей левой голени со смещением, сломаны все 4 кости, большеберцовая и малоберцовая», — написала мама девочки на своей странице в соцсети. Женщина сообщила, что дочери сделали операцию и на обеих ногах зафиксировали аппарат Илизарова. По ее словам, у девочки температура и сильные боли. «После случившегося мне многие написали, что горки эти очень опасные. К сожалению, я этого не знала и даже представить не могла, что вроде бы всеми любимое зимнее развлечение закончится таким ужасом», — поделилась она. В курсе ли произошедшего руководство спорткомплекса и происходили ли уже подобные инциденты, оперативно выяснить не удалось. URA.RU не дозвонилось до администрации спортивного комплекса «Динамо». По информации 2ГИС, офис организации откроется в понедельник в 8 утра. Агентство также направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области, чтобы выяснить состояние и перспективы лечения ребенка. Ответ на момент публикации не поступил.