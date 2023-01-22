Командир «Русского Легиона» назвал численность ВСУ на фронте

Командир «Русского Легиона»: за ВСУ воюет порядка миллиона человек

22 января 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Украина провела не менее шести волн мобилизации, сказал Сергей Фомченков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военным формированиям приходится бороться с миллионной армией Украины. Об этом URA.RU рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. «С учетом того, что на Украине прошло не менее шести волн мобилизации, и она активно привлекает сторонние людские ресурсы, общая численность разного рода ее вооруженных формирований может составлять до миллиона человек. В основном это, конечно, насильно мобилизованные, которых сейчас вылавливают по всей Украине, включая ее западную часть, откуда сначала неохотно призывали на фронт, предпочитая сначала расходовать „недочеловеков“, по мнению киевских властей, с русскоязычной восточной части страны», — сказал Сергей Фомченков. По его словам, ВСУ все чаще приходится прибегать к помощи иностранных военных. «Численно, конечно, преобладают граждане Украины. Но среди тех, кто участвует в основных боевых действиях: штурмы, оборона наиболее важных опорных пунктов, высок процент граждан иностранных государств. Так как своей качественной пехоты у ВСУ становится все меньше, они вынуждены привлекать ее со стороны. И это не только собственно „солдаты удачи“, но и кадровые части армий стран НАТО под видом „наемников“. Фактически мы воюем с конгломератом различных воинских подразделений, ориентированных на НАТО», — добавил командир «Русского Легиона». Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, а ВС РФ завоевали преимущество на фронте. По его словам, Украина превратилась в инструмент борьбы Запада с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским военным формированиям приходится бороться с миллионной армией Украины. Об этом URA.RU рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. «С учетом того, что на Украине прошло не менее шести волн мобилизации, и она активно привлекает сторонние людские ресурсы, общая численность разного рода ее вооруженных формирований может составлять до миллиона человек. В основном это, конечно, насильно мобилизованные, которых сейчас вылавливают по всей Украине, включая ее западную часть, откуда сначала неохотно призывали на фронт, предпочитая сначала расходовать „недочеловеков“, по мнению киевских властей, с русскоязычной восточной части страны», — сказал Сергей Фомченков. По его словам, ВСУ все чаще приходится прибегать к помощи иностранных военных. «Численно, конечно, преобладают граждане Украины. Но среди тех, кто участвует в основных боевых действиях: штурмы, оборона наиболее важных опорных пунктов, высок процент граждан иностранных государств. Так как своей качественной пехоты у ВСУ становится все меньше, они вынуждены привлекать ее со стороны. И это не только собственно „солдаты удачи“, но и кадровые части армий стран НАТО под видом „наемников“. Фактически мы воюем с конгломератом различных воинских подразделений, ориентированных на НАТО», — добавил командир «Русского Легиона». Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, а ВС РФ завоевали преимущество на фронте. По его словам, Украина превратилась в инструмент борьбы Запада с Россией.