Арестович признался, что Киев упустил шанс победить Россию

21 января 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал Украину пешкой в борьбе России и Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим упустил возможность одержать победу в конфликте, сейчас он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также рассказал, что в киевских властях начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. «Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки», — заявил Арестович. Такое заявление он сделал на своем youtube-канале. Он считает, что россияне завоевали преимущество на фронте. Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки. Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Киевской области. Вместе с ним разбились его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Расследование материалов дела может занять до нескольких недель, сообщили в командовании воздушных сил Украины.

Киевский режим упустил возможность одержать победу в конфликте, сейчас он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также рассказал, что в киевских властях начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. «Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки», — заявил Арестович. Такое заявление он сделал на своем youtube-канале. Он считает, что россияне завоевали преимущество на фронте. Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки. Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Киевской области. Вместе с ним разбились его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Расследование материалов дела может занять до нескольких недель, сообщили в командовании воздушных сил Украины.