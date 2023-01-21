Арестович признался, что Киев упустил шанс победить Россию

Киевский режим упустил возможность одержать победу в конфликте, сейчас он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также рассказал, что в киевских властях начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского.
«Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки», — заявил Арестович. Такое заявление он сделал на своем youtube-канале. Он считает, что россияне завоевали преимущество на фронте. Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.
Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Киевской области. Вместе с ним разбились его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Расследование материалов дела может занять до нескольких недель, сообщили в командовании воздушных сил Украины.
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Киевский режим упустил возможность одержать победу в конфликте, сейчас он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также рассказал, что в киевских властях начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. «Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки», — заявил Арестович. Такое заявление он сделал на своем youtube-канале. Он считает, что россияне завоевали преимущество на фронте. Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки. Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Киевской области. Вместе с ним разбились его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Расследование материалов дела может занять до нескольких недель, сообщили в командовании воздушных сил Украины.