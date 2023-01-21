21 января 2023
20 января 2023

Уличный художник из Екатеринбурга презентовал новую работу в Черногории. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Художник Миша Мост. Тюмень, краска, арт, рисование, аэрозоль, стрит арт, стрит-арт
В последнее время художник создает проекты в Черногории Фото:

Екатеринбургский стрит-арт художник Владимир Абих опубликовал новый проект в Черногории. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

«„Схема принятия решений в 2022 году“. В 2023 также остается актуальной», — написал в своем telegram-канале Владимир Абих.

Ранее URA.RU сообщало об уличных художниках из Екатеринбурга, которые создали совместный проект в Черногории. Арт-проект получил название «Ни хуже ни лучше» и расположен в поселке Булярица в Черногории.

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Екатеринбургский стрит-арт художник Владимир Абих опубликовал новый проект в Черногории. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети. «„Схема принятия решений в 2022 году“. В 2023 также остается актуальной», — написал в своем telegram-канале Владимир Абих. Ранее URA.RU сообщало об уличных художниках из Екатеринбурга, которые создали совместный проект в Черногории. Арт-проект получил название «Ни хуже ни лучше» и расположен в поселке Булярица в Черногории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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