В последнее время художник создает проекты в Черногории
Екатеринбургский стрит-арт художник Владимир Абих опубликовал новый проект в Черногории. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.
«„Схема принятия решений в 2022 году“. В 2023 также остается актуальной», — написал в своем telegram-канале Владимир Абих.
Ранее URA.RU сообщало об уличных художниках из Екатеринбурга, которые создали совместный проект в Черногории. Арт-проект получил название «Ни хуже ни лучше» и расположен в поселке Булярица в Черногории.
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