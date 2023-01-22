Минобороны РФ озвучило потери Украины под Купянском и Красным Лиманом

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 130 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Удары по подразделениям ВСУ наносились в районах Двуречной и Гряниковки Харьковской области, в Новоселовском и Стельмаховке в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны России.
«На купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа… уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, автомобиль и пикап. На краснолиманском направлении… нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад войск Украины и 125-й бригады территориальной обороны. Потери составили свыше 80 человек», — сообщили в Минобороны РФ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 130 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Удары по подразделениям ВСУ наносились в районах Двуречной и Гряниковки Харьковской области, в Новоселовском и Стельмаховке в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны России. «На купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа… уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, автомобиль и пикап. На краснолиманском направлении… нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад войск Украины и 125-й бригады территориальной обороны. Потери составили свыше 80 человек», — сообщили в Минобороны РФ.