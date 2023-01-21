В ЯНАО вандалы разрисовали памятник героям ВОВ

В Лабытнанги (ЯНАО) местный житель в соцсетях пожаловался на вандалов, которые разрисовали памятник героям ВОВ. Представители контролирующих организаций оперативно отреагировали на публикацию, сообщив, что мемориал привели в порядок.
«Дорогие родители. Пожалуйста, можете следить за своими детьми, так как они совершают акты вандализма и оскверняют памятник, посвященный героям Великой Отечественной войны», — написал анонимный автор в группе «Лабытнанги Info».
Представители городского управления ЖКХ в комментариях отчитались, что надписи удалены, и приложили фото. «Просим провести воспитательные беседы с детьми на тему бережного отношения к памятникам и объектам городской среды», — отметили в УЖКХ Лабытнанги.
Под постом сотрудники мэрии сообщили, что будут проверены записи с камер наблюдения. «Специалисты проверят запись видеокамер для определения личностей и дальнейшей работы», — уточнили в администрации. Сотрудники управления образования добавили, что школьникам напомнят об ответственности за вандализм и порчу чужого имущества. «Во всех образовательных учреждениях обязательно будет проведена профилактическая работа», — сообщили они, предложив родителям также провести воспитательные беседы.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО установили виновных в порче крыши домика в Ноябрьск-парке. За вандализм родителям выписали штраф.
Надписи убрали после публикации в соцсетях
УЖКХ Администрации города Лабытнанги, «ВКонтакте»
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В Лабытнанги (ЯНАО) местный житель в соцсетях пожаловался на вандалов, которые разрисовали памятник героям ВОВ. Представители контролирующих организаций оперативно отреагировали на публикацию, сообщив, что мемориал привели в порядок. «Дорогие родители. Пожалуйста, можете следить за своими детьми, так как они совершают акты вандализма и оскверняют памятник, посвященный героям Великой Отечественной войны», — написал анонимный автор в группе «Лабытнанги Info». Представители городского управления ЖКХ в комментариях отчитались, что надписи удалены, и приложили фото. «Просим провести воспитательные беседы с детьми на тему бережного отношения к памятникам и объектам городской среды», — отметили в УЖКХ Лабытнанги. Под постом сотрудники мэрии сообщили, что будут проверены записи с камер наблюдения. «Специалисты проверят запись видеокамер для определения личностей и дальнейшей работы», — уточнили в администрации. Сотрудники управления образования добавили, что школьникам напомнят об ответственности за вандализм и порчу чужого имущества. «Во всех образовательных учреждениях обязательно будет проведена профилактическая работа», — сообщили они, предложив родителям также провести воспитательные беседы. Ранее сообщалось, что в ЯНАО установили виновных в порче крыши домика в Ноябрьск-парке. За вандализм родителям выписали штраф.