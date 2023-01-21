Жители поселка ХМАО пожаловались Комаровой на отсутствие дороги и управляющей компании

22 января 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Жители поселений Октябрьского района довели до Комаровой свои проблемы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители поселка Карымкары пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на отсутствие капитальной автодороги, а также на отсутствие управляющей компании, в результате чего без обслуживания остаются многоквартирные дома. Основные проблемы жителей поселков были подняты на встрече губернатора с администрацией сельских поселений, сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Среди обозначенных в ходе встречи [с губернатором ХМАО Натальей Комаровой] вопросов — проблема по строительству автомобильной дороги в капитальном исполнении от поселка Карымкары до технологической трассы „Сургутнефтегаз“. Карымкарцы обозначили вопрос отсутствия на территории управляющей компании, в результате чего многоквартирные дома не обслуживаются», — написал Сергей Заплатин в социальной сети. Среди других проблем сельских поселений были названы ветхое состояние домов культуры, решение земельных вопросов, отсутствие коммерческого жилья для проживания приглашенных специалистов. Также глава района отметил большую работу по решению проблемных вопросов. Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Заплатин отреагировал на просьбы жителей поселка Карымкары о выпуске на линию автобуса большей вместительности. Жители населенных пунктов жаловались мэру на нехватку места в прежнем транспорте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Карымкары пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на отсутствие капитальной автодороги, а также на отсутствие управляющей компании, в результате чего без обслуживания остаются многоквартирные дома. Основные проблемы жителей поселков были подняты на встрече губернатора с администрацией сельских поселений, сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Среди обозначенных в ходе встречи [с губернатором ХМАО Натальей Комаровой] вопросов — проблема по строительству автомобильной дороги в капитальном исполнении от поселка Карымкары до технологической трассы „Сургутнефтегаз“. Карымкарцы обозначили вопрос отсутствия на территории управляющей компании, в результате чего многоквартирные дома не обслуживаются», — написал Сергей Заплатин в социальной сети. Среди других проблем сельских поселений были названы ветхое состояние домов культуры, решение земельных вопросов, отсутствие коммерческого жилья для проживания приглашенных специалистов. Также глава района отметил большую работу по решению проблемных вопросов. Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Заплатин отреагировал на просьбы жителей поселка Карымкары о выпуске на линию автобуса большей вместительности. Жители населенных пунктов жаловались мэру на нехватку места в прежнем транспорте.