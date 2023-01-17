Мэр из ХМАО выполнил просьбу жителей отдаленных поселков

Заплатин сообщил, что новый автобус выйдет на линию с 18 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин сообщил, что с 18 января в районе начнет курсировать автобус большей вместительности по маршруту «Октябрьское-Карымкары-Октябрьское». Ранее местные жители отдаленных населенных пунктов жаловались на нехватку мест в прежнем виде транспорта. Соответствующую запись мэр разместил на своей странице в telegram-канале.

«Обсудил с руководителем автотранспортного предприятия ООО „Белоярскавтотранс“ Александром Калюжко возможность выпустить на линию по маршруту „Октябрьское-Карымкары-Октябрьское“ автобус большей вместимостью. Мы не можем допустить, чтобы пассажиры по причинам отсутствия свободного места в транспорте не смогли своевременно решить свои вопросы, поэтому учли чаяния земляков: с завтрашнего дня, 18 января, перевозчик выпустит на линию автобус марки „Урал“ на 24 места», — говорится в сообщении.

Заплатин уточнил, что дополнительные расходы на возмещение затрат перевозчику возьмет на себя бюджет района. На маршрут ведется предварительная запись за двое суток до отправления.

Ранее URA.RU сообщало, что несколько жителей Муравленко и Губкинского (ЯНАО) в социальных сетях пожаловались на перебои со связью у оператора «Мегафон». В пресс-службе «Мегафона» URA.RU сообщили, что инженеры компании оперативно провели проверку и сеть компании работает в штатном режиме. Все единичные вопросы абонентов специалисты компании рассматривают индивидуально.