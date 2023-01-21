Губернатор ЯНАО Артюхов проинспектировал окружную столицу

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил каток в Салехарде и пообщался с людьми

Дмитрий Артюхов встретился с жителями Салехарда Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским совершил поездку по объектам окружной столицы, а также провел несколько встреч с горожанами. Об этом глава округа написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Проехал за рулем по Салехарду — вместе с главой [Алексеем Титовским] заехали на Лебяжье, в хорошую погоду каток там — один из главных центров притяжения в городе. Пообщался с супругами [военнослужащих ямальцев]: Елена Павловская передала слова признательности от мужа за посылки в зону СВО; Марии Борисовой после ухода мужа помогли доделать в доме ремонт», — написал Дмитрий Артюхов в соцсети.

Также губернатор пообещал поддержку бизнесу по производству шоколада, открытого в Салехарде Анной Власовой. Глава ЯНАО убежден, что диалог с людьми нужно выстраивать в рамках непосредственного живого общения.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов посетил закрытый показ фильма «Летчик». На просмотре присутствовала молодежь Салехарда.