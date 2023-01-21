21 января 2023
20 января 2023

На закрытый показ фильма «Летчик» пригласили губернатора ЯНАО

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов встретился с молодежью на кинопоказе Фото:

В арт-резиденции «Полярис» в Салехарде (ЯНАО) вечером 22 января идет закрытый показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова. На мероприятии присутствует губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщается в telegram-канале «Пул 89».

«Прямо сейчас в арт-резиденции „Полярис“ идет закрытый показ фильма „Летчик“. Дмитрий Артюхов присоединился к салехардской молодежи и тоже решил посмотреть фильм», — сообщается в канале.

Ранее сообщалось, что в трех городах ЯНАО благодаря губернаторским грантам откроются креативные пространства для молодежи. На создание новых мест молодежного притяжения в округе выделено 90 миллионов рублей.

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В арт-резиденции «Полярис» в Салехарде (ЯНАО) вечером 22 января идет закрытый показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова. На мероприятии присутствует губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщается в telegram-канале «Пул 89». «Прямо сейчас в арт-резиденции „Полярис“ идет закрытый показ фильма „Летчик“. Дмитрий Артюхов присоединился к салехардской молодежи и тоже решил посмотреть фильм», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что в трех городах ЯНАО благодаря губернаторским грантам откроются креативные пространства для молодежи. На создание новых мест молодежного притяжения в округе выделено 90 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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