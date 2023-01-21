На закрытый показ фильма «Летчик» пригласили губернатора ЯНАО

Дмитрий Артюхов встретился с молодежью на кинопоказе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В арт-резиденции «Полярис» в Салехарде (ЯНАО) вечером 22 января идет закрытый показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова. На мероприятии присутствует губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщается в telegram-канале «Пул 89».

«Прямо сейчас в арт-резиденции „Полярис“ идет закрытый показ фильма „Летчик“. Дмитрий Артюхов присоединился к салехардской молодежи и тоже решил посмотреть фильм», — сообщается в канале.

Ранее сообщалось, что в трех городах ЯНАО благодаря губернаторским грантам откроются креативные пространства для молодежи. На создание новых мест молодежного притяжения в округе выделено 90 миллионов рублей.