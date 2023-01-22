22 января 2023

Аналитики выяснили, на что россияне тратят больше всего денег

В России увеличились расходы на лекарства, продукты питания и услуги ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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У россиян увеличились расходы на лекарства и медицинские услуги Фото:

Граждане России во второй половине 2022 года стали больше тратить на покупку лекарств, медицинские услуги, оплату коммунальных платежей и продукты питания. Об этом сообщают эксперты консалтингового агентства «Яков и сыновья», основываясь на данных проведенного исследования.

«Респонденты отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию», — цитирует данные исследования РИА Новости.

Опрошенные россияне не ожидают резкого повышения цен в следующее полугодие. Граждане России считают, что достигли потолка потребления в указанных категориях и не планируют наращивать собственные расходы.

Ранее URA.RU рассказало, что в России с 1 декабря 2022 года подорожали услуги ЖКХ. Также эксперты прогнозировали рост цен на некоторые группы продовольственных товаров, в связи с новогодними праздниками.

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Граждане России во второй половине 2022 года стали больше тратить на покупку лекарств, медицинские услуги, оплату коммунальных платежей и продукты питания. Об этом сообщают эксперты консалтингового агентства «Яков и сыновья», основываясь на данных проведенного исследования. «Респонденты отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию», — цитирует данные исследования РИА Новости. Опрошенные россияне не ожидают резкого повышения цен в следующее полугодие. Граждане России считают, что достигли потолка потребления в указанных категориях и не планируют наращивать собственные расходы. Ранее URA.RU рассказало, что в России с 1 декабря 2022 года подорожали услуги ЖКХ. Также эксперты прогнозировали рост цен на некоторые группы продовольственных товаров, в связи с новогодними праздниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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