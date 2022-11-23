Россиян предупредили о подорожании части продуктов с декабря

В связи с подготовкой россиян к празднованию Нового года, прогнозируется повышение цен на ряд продуктов уже с 1 декабря. Об этом рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Наши люди любят отмечать Новый год пышно. <…> Неизбежно подорожают те продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — поделился мнением Беляев в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметил, что цены вырастут в среднем на 5-15%. Наибольший рост будет у деликатесов, остальные категории вырастут в цене меньше. Кроме того, неизбежно подорожание игристых вин, а наименьший рост, примерно 5%, будет у овощей и фруктов.
Ранее россиянам напомнили о росте цен на некоторые услуги ЖКХ с 1 декабря. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельные тарифы ограничат рост цен на них 9%. Помимо этого, эксперты прогнозируют рост стоимости продуктов повышенного спроса в 2023 году, а именно молока, яиц и хлеба.
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В связи с подготовкой россиян к празднованию Нового года, прогнозируется повышение цен на ряд продуктов уже с 1 декабря. Об этом рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Наши люди любят отмечать Новый год пышно. <…> Неизбежно подорожают те продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — поделился мнением Беляев в интервью радио Sputnik. Эксперт отметил, что цены вырастут в среднем на 5-15%. Наибольший рост будет у деликатесов, остальные категории вырастут в цене меньше. Кроме того, неизбежно подорожание игристых вин, а наименьший рост, примерно 5%, будет у овощей и фруктов. Ранее россиянам напомнили о росте цен на некоторые услуги ЖКХ с 1 декабря. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельные тарифы ограничат рост цен на них 9%. Помимо этого, эксперты прогнозируют рост стоимости продуктов повышенного спроса в 2023 году, а именно молока, яиц и хлеба.