23 ноября 2022

Россиян предупредили о подорожании части продуктов с декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, фрукты, супермаркет, пятерочка, апельсины, магазин, продукты питания
Овощи и фрукты для праздничных салатов вырастут в цене меньше всего Фото:

В связи с подготовкой россиян к празднованию Нового года, прогнозируется повышение цен на ряд продуктов уже с 1 декабря. Об этом рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Наши люди любят отмечать Новый год пышно. <…> Неизбежно подорожают те продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — поделился мнением Беляев в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что цены вырастут в среднем на 5-15%. Наибольший рост будет у деликатесов, остальные категории вырастут в цене меньше. Кроме того, неизбежно подорожание игристых вин, а наименьший рост, примерно 5%, будет у овощей и фруктов.

Ранее россиянам напомнили о росте цен на некоторые услуги ЖКХ с 1 декабря. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельные тарифы ограничат рост цен на них 9%. Помимо этого, эксперты прогнозируют рост стоимости продуктов повышенного спроса в 2023 году, а именно молока, яиц и хлеба.

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В связи с подготовкой россиян к празднованию Нового года, прогнозируется повышение цен на ряд продуктов уже с 1 декабря. Об этом рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Наши люди любят отмечать Новый год пышно. <…> Неизбежно подорожают те продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — поделился мнением Беляев в интервью радио Sputnik. Эксперт отметил, что цены вырастут в среднем на 5-15%. Наибольший рост будет у деликатесов, остальные категории вырастут в цене меньше. Кроме того, неизбежно подорожание игристых вин, а наименьший рост, примерно 5%, будет у овощей и фруктов. Ранее россиянам напомнили о росте цен на некоторые услуги ЖКХ с 1 декабря. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельные тарифы ограничат рост цен на них 9%. Помимо этого, эксперты прогнозируют рост стоимости продуктов повышенного спроса в 2023 году, а именно молока, яиц и хлеба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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