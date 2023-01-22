22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Водитель в Кургане сбил двух детей, проехав на красный сигнал светофора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
ДТП произошло на ул. Гвардейской (архивное фото) Фото:

В Кургане водитель проехал на красный сигнал светофора и наехал на двух детей. Об этом URA.RU сообщили 23 января в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«21.01.2023 года в 16 часов 10 минут на ул. Гвардейская вблизи дома № 2А водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем AUDI 80, осуществляя движение по ул. Гвардейская со стороны ул. Панфилова в направлении ул. Ушакова въехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий, красный сигнал светофора. [Он] допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 2013 и 2015 годов рождения», — указано в сообщении.

Дети получили телесные повреждения. Их госпитализировали в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста».

В аварии пострадали два ребенка
Фото:

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Кургане водитель проехал на красный сигнал светофора и наехал на двух детей. Об этом URA.RU сообщили 23 января в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «21.01.2023 года в 16 часов 10 минут на ул. Гвардейская вблизи дома № 2А водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем AUDI 80, осуществляя движение по ул. Гвардейская со стороны ул. Панфилова в направлении ул. Ушакова въехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий, красный сигнал светофора. [Он] допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 2013 и 2015 годов рождения», — указано в сообщении. Дети получили телесные повреждения. Их госпитализировали в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...