В Кургане водитель проехал на красный сигнал светофора и наехал на двух детей. Об этом URA.RU сообщили 23 января в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.
«21.01.2023 года в 16 часов 10 минут на ул. Гвардейская вблизи дома № 2А водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем AUDI 80, осуществляя движение по ул. Гвардейская со стороны ул. Панфилова в направлении ул. Ушакова въехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий, красный сигнал светофора. [Он] допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 2013 и 2015 годов рождения», — указано в сообщении.
Дети получили телесные повреждения. Их госпитализировали в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста».
В аварии пострадали два ребенка
Фото: ГИБДД по Кургану
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В Кургане водитель проехал на красный сигнал светофора и наехал на двух детей. Об этом URA.RU сообщили 23 января в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «21.01.2023 года в 16 часов 10 минут на ул. Гвардейская вблизи дома № 2А водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем AUDI 80, осуществляя движение по ул. Гвардейская со стороны ул. Панфилова в направлении ул. Ушакова въехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий, красный сигнал светофора. [Он] допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 2013 и 2015 годов рождения», — указано в сообщении. Дети получили телесные повреждения. Их госпитализировали в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста».