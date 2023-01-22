22 января 2023
21 января 2023

Из Челябинска в Донбасс отправили 20 тонн продуктов и снегоуборочную технику. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гумконвой. Челябинск
Груз доставят в Донбасс к концу недели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинска в Донбасс 23 января отправили 20 тонн продуктов и стройматериалов, а также бронированный УАЗ и две снегоуборочных машины. Как сообщил URA.RU и. о. регионального исполкома партии «Единая Россия» Владимир Шубин, груз подготовили для Ясиноватой и Волновахи.

«С февраля прошлого года мы начали отправлять гуманитарную помощь. На сегодняшний момент уже отправлено 614 тонн. В составе груза у нас стройматерилаы: доски, саморезы. Также продукты питания: картофельное пюре быстрого приготовления, мука и периодические издания, которые отправятся на фронт бойцам», — сообщил URA.RU Шубин.

По его словам строительный груз необходим для восстановления городов, школ, библиотек. Это позволит начать полноценный учебный процесс. К концу недели груз будет доставлен в нужные точки.

Депутат ЗСО, директор завода «Спецагрегат» Евгений Субачев отметил, что на предприятии собрали всесезонные машины, которые служат для содержания дорог, как в летний период, так и в зимний. Также сотрудники завода отказались от ежегодного корпоратива, и на эти деньги собрали бронированный УАЗ.

Челябинская область помогает Донбассу с начала спецоперации. За все время в новые регионы было отправлено 23 гумконвоя. Область взяла под шефство два города в ДНР: Ясиноватую и Волноваху. Там восстанавливают инфраструктуру, помогают жителям. В формировании груза принимают власти региона, жители и представители бизнеса.

Гумконвой. Челябинск
Из Челябинска в Донбасс отправили 23 гумконвой
Фото:
Гумконвой. Челябинск
В подшефные города отправили снегоуборочную технику и бронированный УАЗ
Фото:
Гумконвой. Челябинск
Техника и продукты прибудут в Донбасс к концу этой недели
Фото:
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Из Челябинска в Донбасс 23 января отправили 20 тонн продуктов и стройматериалов, а также бронированный УАЗ и две снегоуборочных машины. Как сообщил URA.RU и. о. регионального исполкома партии «Единая Россия» Владимир Шубин, груз подготовили для Ясиноватой и Волновахи. «С февраля прошлого года мы начали отправлять гуманитарную помощь. На сегодняшний момент уже отправлено 614 тонн. В составе груза у нас стройматерилаы: доски, саморезы. Также продукты питания: картофельное пюре быстрого приготовления, мука и периодические издания, которые отправятся на фронт бойцам», — сообщил URA.RU Шубин. По его словам строительный груз необходим для восстановления городов, школ, библиотек. Это позволит начать полноценный учебный процесс. К концу недели груз будет доставлен в нужные точки. Депутат ЗСО, директор завода «Спецагрегат» Евгений Субачев отметил, что на предприятии собрали всесезонные машины, которые служат для содержания дорог, как в летний период, так и в зимний. Также сотрудники завода отказались от ежегодного корпоратива, и на эти деньги собрали бронированный УАЗ. Челябинская область помогает Донбассу с начала спецоперации. За все время в новые регионы было отправлено 23 гумконвоя. Область взяла под шефство два города в ДНР: Ясиноватую и Волноваху. Там восстанавливают инфраструктуру, помогают жителям. В формировании груза принимают власти региона, жители и представители бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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