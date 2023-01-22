Груз доставят в Донбасс к концу недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинска в Донбасс 23 января отправили 20 тонн продуктов и стройматериалов, а также бронированный УАЗ и две снегоуборочных машины. Как сообщил URA.RU и. о. регионального исполкома партии «Единая Россия» Владимир Шубин, груз подготовили для Ясиноватой и Волновахи.

«С февраля прошлого года мы начали отправлять гуманитарную помощь. На сегодняшний момент уже отправлено 614 тонн. В составе груза у нас стройматерилаы: доски, саморезы. Также продукты питания: картофельное пюре быстрого приготовления, мука и периодические издания, которые отправятся на фронт бойцам», — сообщил URA.RU Шубин.

По его словам строительный груз необходим для восстановления городов, школ, библиотек. Это позволит начать полноценный учебный процесс. К концу недели груз будет доставлен в нужные точки.

Депутат ЗСО, директор завода «Спецагрегат» Евгений Субачев отметил, что на предприятии собрали всесезонные машины, которые служат для содержания дорог, как в летний период, так и в зимний. Также сотрудники завода отказались от ежегодного корпоратива, и на эти деньги собрали бронированный УАЗ.

Челябинская область помогает Донбассу с начала спецоперации. За все время в новые регионы было отправлено 23 гумконвоя. Область взяла под шефство два города в ДНР: Ясиноватую и Волноваху. Там восстанавливают инфраструктуру, помогают жителям. В формировании груза принимают власти региона, жители и представители бизнеса.

Из Челябинска в Донбасс отправили 23 гумконвой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В подшефные города отправили снегоуборочную технику и бронированный УАЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Техника и продукты прибудут в Донбасс к концу этой недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU