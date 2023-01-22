В Екатеринбурге на Бронетанковый завод ищут слесарей по ремонту боевых машин. Скрин

На Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге требуются слесари, маляры, инженеры Денис Моргунов © URA.RU

Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге открыл 19 вакансий, 14 из них — за последний месяц. Предприятие ищет слесарей, мастеров и инженеров, следует из данных на сайте по поиску работы Head Hunter.

Слесарю по ремонту боевых и специальных машин на заводе готовы платить 60 тысяч рублей. В обязанности работника входят сборка и разборка агрегатов, работодатель готов предоставить общежитие. График работы — пять дней в неделю с 8:00 до 17:00.

Также на предприятие ищут экономиста (35-45 тысяч рублей), мастера производственного участка (50 тысяч рублей), инженера по нормированию труда (48 тысяч рублей), маляра для окраски деталей и корпусов спецмашин (от 40 тысяч), дефектовщика (от 30 тысяч рублей), главного технолога (70 тысяч рублей) и других.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области наблюдается серьезный дефецит рабочих на промышленных предприятий. Массово ищут сотрудников на «Уралтрансмаше», Уральском заводе гражданской авиации , а также на «НПО автоматики имени Семихатова».