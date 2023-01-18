18 января 2023

Стратегический оборонный завод в Екатеринбурге массово ищет сотрудников. Скрин

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​Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова. Екатеринбург, нпо автоматики, вывеска, нпоа
На "НПО автоматики" требуются токари, слесари, инженеры и даже врачи

«НПО автоматики имени Семихатова» (входит в ГК «Роскосмос») в Екатеринбурге за месяц опубликовало 47 объявлений о поиске сотрудников. Предприятие ищет инженеров, токарей, слесарей, шлифовщиков и других работников. Вакансии появились на сайте Head Hunter.

Самую высокую зарплату обещают заместителю начальника отдела информационной безопасности — 80 тысяч рублей. На 65 тысяч могут рассчитывать начальник планово-распределительного бюро, шлифовщик сухим способом 3-4 разряда, программист 1С. Также на предприятия требуются оператор станков с ПУ (50 тысяч рублей), экономист по нормированию труда (50 тысяч), инженер по качеству (43 тысячи), контролер ОТК (40 тысяч), а также врач-хирург (40 тысяч) и врач-офтальмолог.

В декабре URA.RU сообщало о том, что на «НПО автоматики» сменился директор. Вместо Андрея Мисюры, который возглавлял предприятие с 2016 года, пост занял Михаил Изюмов, ранее работавший на РКЦ «Прогресс» в Самаре.

Мисюра, также являющийся председателем комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) рассказывал, что в регионе наблюдается серьезный дефицит специалистов в сфере промышленности. Массово ищут работников на «Уралтрансмаше» , а также на Уральском заводе гражданской авиации«Заводе №9» и других предприятиях.

НПО автоматики ищут разных специалистов
На "НПО автоматики" ищут разных специалистов
Скрин сайта Head Hunter
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«НПО автоматики имени Семихатова» (входит в ГК «Роскосмос») в Екатеринбурге за месяц опубликовало 47 объявлений о поиске сотрудников. Предприятие ищет инженеров, токарей, слесарей, шлифовщиков и других работников. Вакансии появились на сайте Head Hunter. Самую высокую зарплату обещают заместителю начальника отдела информационной безопасности — 80 тысяч рублей. На 65 тысяч могут рассчитывать начальник планово-распределительного бюро, шлифовщик сухим способом 3-4 разряда, программист 1С. Также на предприятия требуются оператор станков с ПУ (50 тысяч рублей), экономист по нормированию труда (50 тысяч), инженер по качеству (43 тысячи), контролер ОТК (40 тысяч), а также врач-хирург (40 тысяч) и врач-офтальмолог. В декабре URA.RU сообщало о том, что на «НПО автоматики» сменился директор. Вместо Андрея Мисюры, который возглавлял предприятие с 2016 года, пост занял Михаил Изюмов, ранее работавший на РКЦ «Прогресс» в Самаре. Мисюра, также являющийся председателем комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) рассказывал, что в регионе наблюдается серьезный дефицит специалистов в сфере промышленности. Массово ищут работников на «Уралтрансмаше» , а также на Уральском заводе гражданской авиации, «Заводе №9» и других предприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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