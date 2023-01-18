Стратегический оборонный завод в Екатеринбурге массово ищет сотрудников. Скрин

На "НПО автоматики" требуются токари, слесари, инженеры и даже врачи Анна Майорова © URA.RU

«НПО автоматики имени Семихатова» (входит в ГК «Роскосмос») в Екатеринбурге за месяц опубликовало 47 объявлений о поиске сотрудников. Предприятие ищет инженеров, токарей, слесарей, шлифовщиков и других работников. Вакансии появились на сайте Head Hunter.

Самую высокую зарплату обещают заместителю начальника отдела информационной безопасности — 80 тысяч рублей. На 65 тысяч могут рассчитывать начальник планово-распределительного бюро, шлифовщик сухим способом 3-4 разряда, программист 1С. Также на предприятия требуются оператор станков с ПУ (50 тысяч рублей), экономист по нормированию труда (50 тысяч), инженер по качеству (43 тысячи), контролер ОТК (40 тысяч), а также врач-хирург (40 тысяч) и врач-офтальмолог.

В декабре URA.RU сообщало о том, что на «НПО автоматики» сменился директор. Вместо Андрея Мисюры, который возглавлял предприятие с 2016 года, пост занял Михаил Изюмов, ранее работавший на РКЦ «Прогресс» в Самаре.

Мисюра, также являющийся председателем комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) рассказывал, что в регионе наблюдается серьезный дефицит специалистов в сфере промышленности. Массово ищут работников на «Уралтрансмаше» , а также на Уральском заводе гражданской авиации, «Заводе №9» и других предприятиях.

На "НПО автоматики" ищут разных специалистов Скрин сайта Head Hunter