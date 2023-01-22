Пермский депутат Удальев готовится покинуть регион

Депутат заксобрания Пермского края Антон Удальев может уйти на новую работу в правительство Москвы. Там он займет пост замруководителя департамента ЖКХ по дорожным вопросам.
«Ожидается, что парламентарий может занять должность заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Удальев воздержался от комментариев изданию.
Антон Удальев был избран в краевой парламент от «Единой России» по округу №17. В заксобрании парламентарий председательствует в комитете по развитию инфраструктуры. Ранее на заседании законодательного собрания Удальев заступился за главу инспекции жилнадзора Александра Евсюкова, который подвергся критике депутата Ильи Лисняка.
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