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20 января 2023

Пермский депутат Удальев готовится покинуть регион

Пермский депутат Антон Удальев готовится получить работу в правительстве Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, удальев антон
Удальев может стать замруководителя ЖКХ по дорожным вопросам Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Антон Удальев может уйти на новую работу в правительство Москвы. Там он займет пост замруководителя департамента ЖКХ по дорожным вопросам.

«Ожидается, что парламентарий может занять должность заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Удальев воздержался от комментариев изданию.

Антон Удальев был избран в краевой парламент от «Единой России» по округу №17. В заксобрании парламентарий председательствует в комитете по развитию инфраструктуры. Ранее на заседании законодательного собрания Удальев заступился за главу инспекции жилнадзора Александра Евсюкова, который подвергся критике депутата Ильи Лисняка.

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Депутат заксобрания Пермского края Антон Удальев может уйти на новую работу в правительство Москвы. Там он займет пост замруководителя департамента ЖКХ по дорожным вопросам. «Ожидается, что парламентарий может занять должность заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Удальев воздержался от комментариев изданию. Антон Удальев был избран в краевой парламент от «Единой России» по округу №17. В заксобрании парламентарий председательствует в комитете по развитию инфраструктуры. Ранее на заседании законодательного собрания Удальев заступился за главу инспекции жилнадзора Александра Евсюкова, который подвергся критике депутата Ильи Лисняка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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