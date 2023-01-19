В пермском заксобрании продолжился конфликт, вспыхнувший из-за одной фразы

Пермский депутат Антон Удальев обвинил коллегу Илью Лисняка в невоспитанности

Антон Удальев считает, что Илья Лисняк нарушил этические нормы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Председатель комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Пермского края Антон Удальев, бывший вице-премьер (по вопросам ЖКХ) вступился за руководителя инспекции жилнадзора Александра Евсюкова. На заседании парламента 19 января депутат Илья Лисняк раскритиковал Евсюкова и потребовал его отставки из-за бездействия в сфере капремонта. По мнению Удальева Лисняк не разобрался в теме и повел себя неэтично.

«Я однозначно считают, что, прежде, чем голословно кого-то в чем-то обвинять, в частности, в некомпетентности, нужно разобраться со своей компетентностью. Господин Лисняк повел себя очень невоспитанно и некультурно. Должно быть определенное уважение к коллегам из правительства», — рассказал Удальев URA.RU.

Антон Удальев указал также, что таким выступлением Лисняк проявил неуважение к коллегам-чиновникам и к депутатам. «У всех могут быть внутренние претензии к тем или иным сотрудникам правительства. Но в публичной плоскости обличать высказывать их неэтично. Все депутаты соблюдают этикет и не позволяют себе подобного поведения», — отметил Удальев.

Лисняк критиковал ИГЖН за то, что она не выходила на проверку фонда капремонта, в том числе, в части исполнения одноименной программы. И сделала это только по решению суда. Удальев пояснил, что в момент, когда стартовали судебные процессы, и правительство, и ИГЖН, и депутаты полагали, что у инспекции нет таких полномочий. Традиционно она имела право полного надзора только за домами, которые держат средства на капремонт на специальных счетах (а не на счете фонда капремонта). Но как только у ИГЖН после изменений федерального законодательства такой функционал появился, инспекция провела проверки и выдала предписания.