Мэрия Челябинска требует от ЧМК снести четырехэтажный недострой

Спорный недострой находится на улице Пекинской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска требует от ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) снести недостроенное четырехэтажное здание на улице Пекинской. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, на имущество наложен ряд запретов.

«Принять исковое заявление, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании 6 марта», — отмечается в документе арбитражного суда региона.

Здание представляет из себя незавершенный пристрой к жилому дому на улице Пекинской. Челябинские власти потребовали его снести в месячный срок после вступления решения суда в силу. Также мэрия готова это сделать самостоятельно с отнесением расходов на счет ЧМК.

Приняв иск к рассмотрению, арбитражный суд наложил ряд ограничений. На участке площадью 686 кв. метров запретили строить и принимать возведенные объекты к регистрации в Росреестре. Наравне с этим, ЧМК до момента вынесения решения по иску не сможет заключать сделки по переходу прав на спорный объект недвижимости.

На момент публикации URA.RU не получило ответа на запрос, направленный в пресс-службу ЧМК. В мэрии Челябинска ответили, что информация о позиции местных властей будет подготовлена в установленные сроки.