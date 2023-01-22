Свердловский экс-чиновник отправлен в колонию за крупную взятку

Свердловский экс-чиновник Сергей Уткин отправлен в колонию на 8 лет за взятку в 1,5 млн

23 января 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Сергея Уткина осудили за взятку около 1,5 млн Денис Моргунов © URA.RU Бывший замглавы Тугулымского городского округа (Свердловская область) Сергей Уткин приговорен к восьми годам лишения свободы за получение крупной взятки во время строительства детского сада. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Талицкий районный суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении ведомства. Коме этого, чиновник должен будет выплатить 4,2 млн рублей, после чего в течение пяти лет не сможет занимать государственные должности. В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области URA.RU сообщили, что Уткин получил взятку после того, как в декабре 2014 года был заключен контракт на строительство садика на 150 мест. Чиновник предложил руководителю строительной компании заплатить 2% от суммы контракта – около двух миллионов рублей – взамен на помощь в приемке работ.

Бывший замглавы Тугулымского городского округа (Свердловская область) Сергей Уткин приговорен к восьми годам лишения свободы за получение крупной взятки во время строительства детского сада. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Талицкий районный суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении ведомства. Коме этого, чиновник должен будет выплатить 4,2 млн рублей, после чего в течение пяти лет не сможет занимать государственные должности. В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области URA.RU сообщили, что Уткин получил взятку после того, как в декабре 2014 года был заключен контракт на строительство садика на 150 мест. Чиновник предложил руководителю строительной компании заплатить 2% от суммы контракта – около двух миллионов рублей – взамен на помощь в приемке работ.