Пермская многодетная семья добилась права на квартиру через суд

Аварийную квартиру семьи изымает городская админстрация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский краевой суд защитил жилищные права многодетной семьи из Березников (Пермский край). Жители города, которых выселяют из аварийного дома, обратились в суд, чтобы получить взамен новое жилье, сообщается на сайте краевого суда.

«Пермский краевой суд возложил обязанность по предоставлению истцам равноценного жилого помещения», — говорится на сайте. Судья вынес такое решение, потому что дом был включен в программу расселения, в связи с чем его жильцы имеют право на получение равноценного жилья.

Дом березниковцев был включен в программу переселения в 2020 году, а уже через два года городская администрация уведомила их выселении и прислала проект соглашения изъятия жилья. Жителей дома соглашение не удовлетворило, так как там не была указана рыночная цена изымаемой квартиры. Многодетная семья потребовала предоставить новое жилье, обратившись в городской суд, где им позже было отказано. После отказа местные жители обратились в вышестоящую инстанцию.