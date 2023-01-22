Рыбак из пермского поселка Балезино Сергей Максимов поймал щуку весом в восемь килограммов на рыбалке у Удмуртии. Фотографией улова мужчина поделился в сообществе «Банда РПК — рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Вываживал долго, рыбачил один и некому было помочь достать. Подводил рыбу к лунке семь раз и на восьмой раз удалось удачно ее забагрить и достать. Как только вытащил голову, пришлось взять щуку за жабры обеими руками и достать полностью», — похвастался Максимов.
Поймать щуку пермяку удалось в районе Зуевых Ключей, которые находятся в Удмуртии. Пермские рыбаки восхитились уловом Максимова и высказали предположение, что пока рыбак доставал щуку, изрезал себе все пальцы о лед и жабры. Ранее URA.RU рассказывало историю пермской рыбачки, которую покусала щука.
Щука, которую пермяк достал из-подо льда
Фото: Сергей Максимов/vk.com
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Рыбак из пермского поселка Балезино Сергей Максимов поймал щуку весом в восемь килограммов на рыбалке у Удмуртии. Фотографией улова мужчина поделился в сообществе «Банда РПК — рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Вываживал долго, рыбачил один и некому было помочь достать. Подводил рыбу к лунке семь раз и на восьмой раз удалось удачно ее забагрить и достать. Как только вытащил голову, пришлось взять щуку за жабры обеими руками и достать полностью», — похвастался Максимов. Поймать щуку пермяку удалось в районе Зуевых Ключей, которые находятся в Удмуртии. Пермские рыбаки восхитились уловом Максимова и высказали предположение, что пока рыбак доставал щуку, изрезал себе все пальцы о лед и жабры. Ранее URA.RU рассказывало историю пермской рыбачки, которую покусала щука.