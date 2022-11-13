Щука укусила пермячку за руку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермячку Ольгу Токареву на рыбалке покусала щука. Пост с рассказом о случившемся женщина опубликовала в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Рыба клюнула так, что у меня чуть удочка из рук не вылетела. На мою неуверенную просьбу о сачке, муж остался равнодушным. Дотащила щуку до борта лодки и понимаю, что раз подсака нет — выход только забросить в лодку через борт. И тут щука отрывается и падает в воду! Как в лучших традициях кунг-фу я делаю бросок кобры в воду… Слышу возглас мужа: „Куда ты, дура!“, руки в воде хватают щуку и вот она все-таки в лодке. Но этот прием не прошел мне даром- эта редиска „покоцала“ мне пальцы», — описала произошедшее Токарева.

Пермячка отметила, что эта рыбалка была последней в сезоне 2022 года. Под постом женщины пояивлось большое количество комментариев. Рыбаки Пермского края поддерживают женщину и советуют ей специальное устройство для подъема пойманной рыбы.

После укусов щуки, пермячке пришлось бинтовать пальцы пострадавшей руки «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» во «ВКонтакте»