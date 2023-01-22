В ХМАО хирурги спасли жизнь новорожденного

Хирурги Центра охраны материнства и детства в Сургуте спасли жизнь новорожденного ребенка с врожденной аномалией развития. Об этом рассказали в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.
«После рождения маленькую пациентку из Нефтеюганска экстренно доставили в сургутский центр. Она нуждалась в срочной хирургической помощи для устранения атрезии пищевода. Операция при таких врожденных пороках, когда нарушено формирование кишечной трубки и системы дыхания, относится к высшей категории сложности», — сказали в окружном департаменте.
Там добавили, что операция длилась почти три часа и прошла успешно. За 10 лет выздоровели 26 из 27 пациентов с атрезией пищевода. Только в одном случае у ребенка развилось осложнение, однако он продолжает этапное лечение с перспективой пластики пищевода в старшем возрасте.
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