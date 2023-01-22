22 января 2023
21 января 2023

Новый пермский министр вступил в должность

Новый пермский министр строительства официально вступил в должность
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
Артем Габдрахманов приступил к работе с 23 января Фото:

Бывший главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов с 23 января приступил к исполнению обязанностей министра строительства региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства.

«Сегодня его представил коллективу заместитель председателя правительства Андрей Алякринский. Артем Габдрахманов приступил к обязанностям», — отметили в ведомстве.

О том, что в пермском правительстве готовятся рокировки URA.RU, сообщало 20 января. Возглавлявший минстрой с 2019 года Андрей Колмогоров ушел в отставку. На его место был назначен бывший главный архитектор Прикамья Габдрахманов.

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Бывший главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов с 23 января приступил к исполнению обязанностей министра строительства региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства. «Сегодня его представил коллективу заместитель председателя правительства Андрей Алякринский. Артем Габдрахманов приступил к обязанностям», — отметили в ведомстве. О том, что в пермском правительстве готовятся рокировки URA.RU, сообщало 20 января. Возглавлявший минстрой с 2019 года Андрей Колмогоров ушел в отставку. На его место был назначен бывший главный архитектор Прикамья Габдрахманов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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