Новый пермский министр вступил в должность

Артем Габдрахманов приступил к работе с 23 января
Бывший главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов с 23 января приступил к исполнению обязанностей министра строительства региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства.
«Сегодня его представил коллективу заместитель председателя правительства Андрей Алякринский. Артем Габдрахманов приступил к обязанностям», — отметили в ведомстве.
О том, что в пермском правительстве готовятся рокировки URA.RU, сообщало 20 января. Возглавлявший минстрой с 2019 года Андрей Колмогоров ушел в отставку. На его место был назначен бывший главный архитектор Прикамья Габдрахманов.
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