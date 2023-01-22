Новый пермский министр вступил в должность

Новый пермский министр строительства официально вступил в должность

23 января 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Артем Габдрахманов приступил к работе с 23 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов с 23 января приступил к исполнению обязанностей министра строительства региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства. «Сегодня его представил коллективу заместитель председателя правительства Андрей Алякринский. Артем Габдрахманов приступил к обязанностям», — отметили в ведомстве. О том, что в пермском правительстве готовятся рокировки URA.RU, сообщало 20 января. Возглавлявший минстрой с 2019 года Андрей Колмогоров ушел в отставку. На его место был назначен бывший главный архитектор Прикамья Габдрахманов.

Бывший главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов с 23 января приступил к исполнению обязанностей министра строительства региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства. «Сегодня его представил коллективу заместитель председателя правительства Андрей Алякринский. Артем Габдрахманов приступил к обязанностям», — отметили в ведомстве. О том, что в пермском правительстве готовятся рокировки URA.RU, сообщало 20 января. Возглавлявший минстрой с 2019 года Андрей Колмогоров ушел в отставку. На его место был назначен бывший главный архитектор Прикамья Габдрахманов.