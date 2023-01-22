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В Тюмени впервые пройдет международный турнир по ММА

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, смешанные единоборства, мма, rcc
В главном поединке сойдутся тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао (архивное фото) Фото:

В Тюмени 11 февраля впервые состоится международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги RCC (Екатеринбург). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лиги. По информации организаторов, главном бою вечера выступит тюменский боец Алексей Кунченко.

«11 февраля в Тюмени впервые состоится международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги из Екатеринбурга — RCC. В главном поединке вечера сойдутся топовый тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао (входит в сотню лучших бойцов мира). Кунченко десять лет не выступал в родном городе, и его возвращение будет очень громким», — сообщили в пресс-службе.

По словам организаторов, турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» и объединит в карде 14 поединков. Кроме Кунченко, в рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин, Роман Мухаммедшин и другие.

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В Тюмени 11 февраля впервые состоится международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги RCC (Екатеринбург). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лиги. По информации организаторов, главном бою вечера выступит тюменский боец Алексей Кунченко. «11 февраля в Тюмени впервые состоится международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги из Екатеринбурга — RCC. В главном поединке вечера сойдутся топовый тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао (входит в сотню лучших бойцов мира). Кунченко десять лет не выступал в родном городе, и его возвращение будет очень громким», — сообщили в пресс-службе. По словам организаторов, турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» и объединит в карде 14 поединков. Кроме Кунченко, в рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин, Роман Мухаммедшин и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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