В Тюмени впервые пройдет международный турнир по ММА

23 января 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

В главном поединке сойдутся тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени 11 февраля впервые состоится международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги RCC (Екатеринбург). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лиги. По информации организаторов, главном бою вечера выступит тюменский боец Алексей Кунченко. «11 февраля в Тюмени впервые состоится международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги из Екатеринбурга — RCC. В главном поединке вечера сойдутся топовый тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао (входит в сотню лучших бойцов мира). Кунченко десять лет не выступал в родном городе, и его возвращение будет очень громким», — сообщили в пресс-службе. По словам организаторов, турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» и объединит в карде 14 поединков. Кроме Кунченко, в рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин, Роман Мухаммедшин и другие.

В Тюмени 11 февраля впервые состоится международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги RCC (Екатеринбург). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лиги. По информации организаторов, главном бою вечера выступит тюменский боец Алексей Кунченко. «11 февраля в Тюмени впервые состоится международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги из Екатеринбурга — RCC. В главном поединке вечера сойдутся топовый тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао (входит в сотню лучших бойцов мира). Кунченко десять лет не выступал в родном городе, и его возвращение будет очень громким», — сообщили в пресс-службе. По словам организаторов, турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» и объединит в карде 14 поединков. Кроме Кунченко, в рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин, Роман Мухаммедшин и другие.