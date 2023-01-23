Москва оценила вероятность переговоров с Украиной

Песков: условий для переговоров между Россией и Украиной нет
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Условий для переговоров с Украиной нет, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Условий для переговоров между Россией и Украиной пока не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет. Мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима», — заявил Песков во время общения с журналистами.

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Условий для переговоров между Россией и Украиной пока не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нам вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет. Мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима», — заявил Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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