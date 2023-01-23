Москва оценила вероятность переговоров с Украиной

Условий для переговоров с Украиной нет, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Условий для переговоров между Россией и Украиной пока не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет. Мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима», — заявил Песков во время общения с журналистами.
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