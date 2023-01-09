09 января 2023

Тюменские власти ищут ревизора вузов

Тюменское правительство примет на работу чиновника, контролирующего работу университетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , депутат, чиновник, заседание, мужские руки
В тюменском правительстве ищут ревизора для университетов Фото:

Департамент образования и науки региона возьмет на работу чиновника, который будет контролировать деятельность высших учебных заведений Тюменской области и взаимодействовать с ректоратом. Соответствующая вакансия размещена на портале «Госслужба».

«Сотрудник осуществляет контроль за деятельностью организации (вуза), осуществляет текущее взаимодействие с органами управления организации (вуза), организует и обеспечивает взаимодействие департамента с: образовательными организациями высшего образования, научными организациями», — прописано в должностных обязанностях вакансии.

Для трудоустройства потребуется высшее образование, а также стаж государственной службы не менее 2 лет. Департамент образования Тюменской области предлагает чиновнику заработную плату от 51 до 58 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменцев приглашают работать чиновниками в сельские администрации. Потенциальным сельским главам пообещали до 31 900 рублей в месяц.

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Департамент образования и науки региона возьмет на работу чиновника, который будет контролировать деятельность высших учебных заведений Тюменской области и взаимодействовать с ректоратом. Соответствующая вакансия размещена на портале «Госслужба». «Сотрудник осуществляет контроль за деятельностью организации (вуза), осуществляет текущее взаимодействие с органами управления организации (вуза), организует и обеспечивает взаимодействие департамента с: образовательными организациями высшего образования, научными организациями», — прописано в должностных обязанностях вакансии. Для трудоустройства потребуется высшее образование, а также стаж государственной службы не менее 2 лет. Департамент образования Тюменской области предлагает чиновнику заработную плату от 51 до 58 тыс. рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменцев приглашают работать чиновниками в сельские администрации. Потенциальным сельским главам пообещали до 31 900 рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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