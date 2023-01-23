Cтуденты двух пермских вузов претендуют на стипендию от российского миллиардера

Финалистами конкурса, который проводит благотворительный фонд Владимира Потанина, стали студенты ПГНИУ и ПНИПУ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Студенты двух крупнейших университетов Перми, классического (ПГНИУ) и политехнического (ПНИПУ), претендуют на получение именной стипендии российского миллиардера Владимира Потанина. Они приняли участие в стипендиальном конкурсе, который ежегодно проводит благотворительный фонд Потанина. Итоговый список финалистов представлен на сайте фонда.

«По результатам заочной экспертизы во второй этап конкурса прошли 2000 человек», — говорится на сайте фонда. Всего на конкурс подали заявки свыше 6 тысяч человек из 75 ведущих российских вузов. От ПГНИУ в финал прошли 22 студента, от ПНИПУ — 4 студента.

Стипендиальная программа реализуется фондом бизнесмена с 1999 года и направлена на поддержку студентов и преподавателей очной магистратуры российских университетов. Размер стипендии составляет 25 тысяч рублей в месяц. Студенты-победители получают ее до окончания обучения в магистратуре.

Потанин является президентом холдинга «Интеррос» и компании «Норникель». В 2022 году, по версии Forbes, он занял вторую строчку в рейтинге российских миллиардеров. Издание оценило состояние бизнесмена в 17,3 млрд долларов.