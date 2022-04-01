Богатейшие люди России обеднели на 50 миллиардов долларов

01 апреля 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Согласно рейтингу BBI, состояние богатейших россиян упало на 50 миллиардов долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Состояние богатейших российских бизнесменов упало с начала года на 50,1 миллиарда долларов. Такие данные приводит Bloomberg Billionaires Index (BBI). «Самый богатый россиянин — один из владельцев „Норникеля“ Владимир Потанин, с начала года стал беднее на 1,47 миллиарда долларов, но его состояние все еще насчитывает 29,4 миллиарда. Заметно уменьшилось состояние совладельца „Новатэка“ Леонида Михельсона, упавшее на 4,9 миллиарда долларов, до 27,5 миллиарда. На третьем месте основной владелец „Северстали“ Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось на 5,7 миллиарда долларов, до 23,1 миллиарда», — приводит данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) РИА «Новости». Больше всех потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на 17,4 миллиарда. Так он стал вчетверо беднее. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В список входят 22 гражданина РФ. Их общее состояние на 1 апреля составляло 299,47 миллиарда долларов. Сообщается, что Роман Абрамович, чье состояние с начала года уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов и составило 14,4 миллиарда, стал в списке девятым. Президент России Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к россиянам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. Позже издание Forbes сообщало, что за сутки с момента признания президентом России Владимиром Путиным Донецкой и Луганской народных республик российские олигархи потеряли более 8 млрд долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Состояние богатейших российских бизнесменов упало с начала года на 50,1 миллиарда долларов. Такие данные приводит Bloomberg Billionaires Index (BBI). «Самый богатый россиянин — один из владельцев „Норникеля“ Владимир Потанин, с начала года стал беднее на 1,47 миллиарда долларов, но его состояние все еще насчитывает 29,4 миллиарда. Заметно уменьшилось состояние совладельца „Новатэка“ Леонида Михельсона, упавшее на 4,9 миллиарда долларов, до 27,5 миллиарда. На третьем месте основной владелец „Северстали“ Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось на 5,7 миллиарда долларов, до 23,1 миллиарда», — приводит данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) РИА «Новости». Больше всех потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на 17,4 миллиарда. Так он стал вчетверо беднее. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В список входят 22 гражданина РФ. Их общее состояние на 1 апреля составляло 299,47 миллиарда долларов. Сообщается, что Роман Абрамович, чье состояние с начала года уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов и составило 14,4 миллиарда, стал в списке девятым. Президент России Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к россиянам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. Позже издание Forbes сообщало, что за сутки с момента признания президентом России Владимиром Путиным Донецкой и Луганской народных республик российские олигархи потеряли более 8 млрд долларов.