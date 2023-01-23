В Екатеринбурге женщина вышла из больницы и пропала

Силовики подключились к поискам пенсионерки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге ищут пропавшую пенсионерку, которая вышла из ГАУЗ СО ЦГКБ №24 и исчезла. Женщине 83 года. Пенсионерка страдает от провалов в памяти. Об этом URA.RU рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Утром 23 января Симонова Надежда Антоновна вышла из больницы №24. Женщина ушла в неизвестном направлении. Пенсионерка страдает провалами в памяти. Она нуждается в медпомощи. Екатеринбурженка была одета в синий свитер, серые брюки и черные сапоги», — поделились информацией в «Прорыве».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. «Мы также занимаемся поиском женщины. Если вы видели пенсионерку, позвоните по номерам, указанным в ориентировке», — сказано в сообщении.

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