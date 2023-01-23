В Екатеринбурге женщина вышла из больницы и пропала

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Виды города. Пермь, патруль ппс, полиция, кинолог с собакой
Силовики подключились к поискам пенсионерки Фото:

В Екатеринбурге ищут пропавшую пенсионерку, которая вышла из ГАУЗ СО ЦГКБ №24 и исчезла. Женщине 83 года. Пенсионерка страдает от провалов в памяти. Об этом URA.RU рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Утром 23 января Симонова Надежда Антоновна вышла из больницы №24. Женщина ушла в неизвестном направлении. Пенсионерка страдает провалами в памяти. Она нуждается в медпомощи. Екатеринбурженка была одета в синий свитер, серые брюки и черные сапоги», — поделились информацией в «Прорыве».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. «Мы также занимаемся поиском женщины. Если вы видели пенсионерку, позвоните по номерам, указанным в ориентировке», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в свердловском поселке пропал рыбак. Полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 48-летнего Александра Печенина.

Фото:

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В Екатеринбурге ищут пропавшую пенсионерку, которая вышла из ГАУЗ СО ЦГКБ №24 и исчезла. Женщине 83 года. Пенсионерка страдает от провалов в памяти. Об этом URA.RU рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Утром 23 января Симонова Надежда Антоновна вышла из больницы №24. Женщина ушла в неизвестном направлении. Пенсионерка страдает провалами в памяти. Она нуждается в медпомощи. Екатеринбурженка была одета в синий свитер, серые брюки и черные сапоги», — поделились информацией в «Прорыве». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. «Мы также занимаемся поиском женщины. Если вы видели пенсионерку, позвоните по номерам, указанным в ориентировке», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в свердловском поселке пропал рыбак. Полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 48-летнего Александра Печенина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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