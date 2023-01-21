21 января 2023
20 января 2023

В свердловском поселке пропал рыбак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, зимняя рыбалка, рыбак
Последний раз мужчина выходил на связь 20 января Фото:

В поселке Мурзинка под Среднеуральском (Свердловская область) полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 48-летнего Александра Печенина. Об этом сообщили поисковики в соцсети.

«Приметы: рост 179 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в зеленую рыбацкую куртку, серые штаны, на ногах черные сапоги», — рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

С собой у мужчины были черные санки и белая палатка. Последний раз мужчина выходил на связь 20 января, если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (900) 044-02-20.

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В поселке Мурзинка под Среднеуральском (Свердловская область) полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 48-летнего Александра Печенина. Об этом сообщили поисковики в соцсети. «Приметы: рост 179 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в зеленую рыбацкую куртку, серые штаны, на ногах черные сапоги», — рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». С собой у мужчины были черные санки и белая палатка. Последний раз мужчина выходил на связь 20 января, если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (900) 044-02-20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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