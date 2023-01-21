В свердловском поселке пропал рыбак. Фото

22 января 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчина выходил на связь 20 января Фото: Размик Закарян © URA.RU В поселке Мурзинка под Среднеуральском (Свердловская область) полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 48-летнего Александра Печенина. Об этом сообщили поисковики в соцсети. «Приметы: рост 179 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в зеленую рыбацкую куртку, серые штаны, на ногах черные сапоги», — рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». С собой у мужчины были черные санки и белая палатка. Последний раз мужчина выходил на связь 20 января, если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (900) 044-02-20. Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте»

В поселке Мурзинка под Среднеуральском (Свердловская область) полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 48-летнего Александра Печенина. Об этом сообщили поисковики в соцсети. «Приметы: рост 179 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в зеленую рыбацкую куртку, серые штаны, на ногах черные сапоги», — рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». С собой у мужчины были черные санки и белая палатка. Последний раз мужчина выходил на связь 20 января, если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (900) 044-02-20.