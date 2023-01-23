Фронтовая сводка за неделю: ВСУ оказались отрезаны в Бахмуте и бьют по мирным херсонцам

ВС РФ освободили четыре населенных пункта на запорожском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Группировки ВСУ остались без снабжения в Бахмуте. Также украинцы бьют по гражданским объектам на херсонском направлении. URA.RU, совместно с военными корреспондентами, приводит главные новости о спецоперации за неделю в своей фронтовой сводке.
- После освобождения Россией Соледара, в Бахмуте ужесточились бои. Совместно с ЧВК «Вагнер», ВС РФ зачистили пригороды Бахмута на юге Украины. В ходе сражений группировка ВСУ была отрезана от путей снабжения, из-за чего украинские бойцы не смогут вывозить раненых, а также получать еду и боеприпасы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU Евгений Линин.
- Российская армия за неделю освободила четыре населенных пункта на запорожском направлении. При этом силы Украины несут большие потери. Кроме того, сообщается, что российские войска продвинулись уже на семь километров в районе населенных пунктов Орехова и Гуляйполе, предает военкор Сергей Саблин.
- На фронтах Донецкой Народной Республики складывается стабильная ситуация. Армия России активно выгоняет ВСУ с территории региона. Также сообщается, что борьба РФ и Украины за Марьинку продолжается.
- Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданским объектам и мирным жителям на херсонском направлении. Уточняется, что на данный момент среди граждан жертв нет.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются освобождение мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!